Mercedes presenta una nuova vettura a sette posti con autonomia di 700 chilometri

La Volkswagen I.D Buzz è stata un enorme successo, così come la Kia EV9. È chiaro che c'è un interesse per grandi EV a sette posti, quindi Mercedes cerca di replicare questo successo con il prossimo VLE.

È un minibus, e sarà destinato a segnare l'inizio di una nuova categoria per Mercedes se dovesse dimostrarsi di successo sul mercato. Soprattutto, la batteria da 115kWh dovrebbe offrirti più di 700 chilometri in carica (WLTP), e la tecnologia 800V permette una ricarica piuttosto veloce, raggiungendo 355 chilometri di autonomia in soli 15 minuti.

Tuttavia, è più orientata al lusso, poiché Mercedes ha anche svelato il loro concept di interni chiamato "MBUX Rear Space Experience", che tra le altre cose include uno schermo da 31,3" che si ripiega dal soffitto.

I prezzi previsti saranno alti, cioè superiori rispetto alla Buzz e all'EV9, ma non si sa come si confronti con il Volvo EX90, ad esempio.