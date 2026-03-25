Mercedes sta ufficialmente riportando l'etichetta Black

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Mercedes-AMG sta riportando uno dei suoi sottomarchi più estremi. Hanno ufficialmente confermato che una nuova Mercedes-AMG GT Black Series è in arrivo, e si preannuncia per diventare la versione più hardcore della sua auto sportiva di punta.

Per chi lo sapesse, nero non significa solo "fast AMG". La prossima Black Series servirà come modello di omologazione per una nuova generazione AMG GT3 da corsa, il che significa che la versione stradale viene sviluppata insieme alla sua controparte nel motorsport fin dal primo giorno.

Il capo di AMG, Michael Schiebe, ha già posto grandi aspettative, descrivendolo come la "Black Series più estrema di sempre" in una citazione data a Top Gear. È un'affermazione audace, data la reputazione dei modelli precedenti, che di solito sono macchine spopolate, focalizzate sulla pista, costruite con meno compromessi.

Si prevede che la nuova vettura supererà di gran lunga l'attuale AMG GT 63 Pro, che già produce oltre 600 cavalli. Sebbene le specifiche finali non siano state ancora rivelate, la Black Series probabilmente spingerà molto più in alto, continuando la tradizione di offrire prestazioni quasi simili a quelle delle auto da corsa in un pacchetto omologato per strada.