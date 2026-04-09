Mercoledì: cast della terza stagione rafforzato da Lena Headey e altro ancora

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Abbiamo seguito con entusiasmo lo sviluppo della terza stagione di Wednesday su Netflix, tutto dopo che il prossimo round di episodi è stato approvato la scorsa estate. Da allora, ci è stato comunicato che Eva Green si unirà alla serie in un ruolo misterioso, mentre Winona Ryder amplia anche il cast, rendendo la serie con tantissime star esperte in ruoli in stile gotico.

Con la produzione della terza stagione in corso, è stato confermato anche che altri nomi interessanti si uniranno al cast, tutti in ruoli come ospiti. Forse la star più nota è Lena Headey (Cersei Lannister), ex membro di Game of Thrones, ma il cast è rafforzato anche da Andrew McCarthy di Weekend at Bernie e James Lance di Ted Lasso. Non sappiamo chi interpreteranno questi attori nello show, solo che saranno ospiti speciali.

Per ulteriori aggiornamenti mercoledì, restate sintonizzati, dato che la produzione è in corso da quasi due mesi, il che significa che probabilmente è un buon modo per completarla.