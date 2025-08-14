Mercoledì: la stagione 2 ha totalizzato 50 milioni di visualizzazioni nella sua prima settimana
È sulla buona strada per diventare una delle più grandi stagioni televisive dello streamer fino ad oggi.
Ci aspettavamo che la seconda stagione di Wednesday andasse bene su Netflix quando ha debuttato la sua prima parte, e questo è diventato molto chiaramente una realtà. I dati sugli spettatori della prima settimana sono ora disponibili e mostrano che Wednesday: la stagione 2 ha raccolto ben 50 milioni di visualizzazioni (e 201,6 milioni di ore visualizzate) nella sua prima settimana, qualcosa che è particolarmente impressionante considerando che la prima parte includeva solo quattro episodi.
Avrebbe senso che lo show trovasse un livello ridotto di successo nella sua seconda settimana e oltre, tuttavia all'inizio di settembre riceverà un altro enorme aumento degli spettatori quando arriverà la seconda parte e rilascerà tonnellate di nuovi episodi. A quel punto, non sarebbe sorprendente vedere Wednesday: La stagione 2 come una delle più grandi stagioni televisive dello streamer fino ad oggi, poiché è già a un terzo della strada per diventare la seconda più grande stagione televisiva inglese su Netflix di tutti i tempi (e la quinta più grande stagione televisiva complessiva sulla piattaforma).
Hai già visto i nuovi episodi di Wednesday ? Se sì, è d'accordo con i nostri pensieri al riguardo?