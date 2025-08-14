Mercoledì: la stagione 2 ha totalizzato 50 milioni di visualizzazioni nella sua prima settimana

HQ

Ci aspettavamo che la seconda stagione di Wednesday andasse bene su Netflix quando ha debuttato la sua prima parte, e questo è diventato molto chiaramente una realtà. I dati sugli spettatori della prima settimana sono ora disponibili e mostrano che Wednesday: la stagione 2 ha raccolto ben 50 milioni di visualizzazioni (e 201,6 milioni di ore visualizzate) nella sua prima settimana, qualcosa che è particolarmente impressionante considerando che la prima parte includeva solo quattro episodi.

Avrebbe senso che lo show trovasse un livello ridotto di successo nella sua seconda settimana e oltre, tuttavia all'inizio di settembre riceverà un altro enorme aumento degli spettatori quando arriverà la seconda parte e rilascerà tonnellate di nuovi episodi. A quel punto, non sarebbe sorprendente vedere Wednesday: La stagione 2 come una delle più grandi stagioni televisive dello streamer fino ad oggi, poiché è già a un terzo della strada per diventare la seconda più grande stagione televisiva inglese su Netflix di tutti i tempi (e la quinta più grande stagione televisiva complessiva sulla piattaforma).

Hai già visto i nuovi episodi di Wednesday ? Se sì, è d'accordo con i nostri pensieri al riguardo?