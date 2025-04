Mercusys Halo Mesh Wi-Fi H47BE

Il Wi-Fi 7 è il nuovo nero. Non è solo che è più veloce - ci sono più corsie in autostrada, per così dire - e consente molti canali simultanei. Ciò è particolarmente utile se si dispone di molto traffico interno o di molti dispositivi che utilizzano una rete contemporaneamente.

In teoria, il Wi-Fi 7 è inteso come un modo per preparare gli utenti ordinari e le case a Internet a 10 Gigabit. Sembrerà strano ad alcuni, ma è "solo" 10 volte la velocità che molte persone hanno già oggi, e una quantità incredibile in più rispetto a 20 anni fa. Sei abbastanza vecchio da ricordare i vecchi modem dial-up che giravano sulla connessione telefonica?

Il Wi-Fi 7 è teoricamente 4,8 volte più veloce del Wi-Fi 6E, ma per rendersene conto è necessario spostare molti file di grandi dimensioni. Il Wi-Fi 7 raggiunge il massimo a 46 Gbps, ovvero 5,75 GB al secondo. È pazzesco. Ciò equivale a scaricare la maggior parte dei giochi moderni in 11-12 secondi. O poco più di 31 secondi se stai scaricando l'enorme pacchetto Forza Horizon 5 sulla tua Xbox. Se lavori professionalmente, ha senso e se hai muri spessi che consumano la tua velocità, c'è altro da sfruttare.

Il Wi-Fi 7 decolla davvero con Multi-Link Operation (MLO), che consente al router di connettersi al cellulare o al computer con due bande invece di una sola. Quindi, puoi avere entrambe le bande a 6 GHz e 5 GHz accese contemporaneamente per una velocità estrema, oppure avere sempre una banda sottostante a 2,4 GHz per tenerti online quando ti muovi molto. E poi c'è la larghezza di banda: è raddoppiata: 320 MHz contro i 160 MHz del 6E. Ciò lascia spazio a molto più traffico e persino a un futuro con i contenuti 8K.

Annuncio pubblicitario:

E poi c'è la modulazione di ampiezza. Sembra molto, ma riguarda principalmente il modo in cui i dati vengono trasmessi come segnale radio, quadruplicando all'incirca il numero di punti misurabili da 1K a 4K. Dal momento che si tratta di dati binari a 12 bit - quindi 2^12, o 4096 - da qui il nome 4096 QAM, e in breve si traduce in più dati.

Il Wi-Fi 7 fornisce anche più dati, dati più veloci e con una latenza molto bassa. Almeno questa è la teoria, poiché ogni dispositivo ha una larghezza di banda e una velocità maggiori che non devono essere condivise con altri dispositivi. Pertanto, la latenza dovrebbe - teoricamente - essere inferiore a quella del Wi-Fi 6E. E poi il Wi-Fi 7, come il suo predecessore, può persino passare da un canale all'altro sul tuo Wi-Fi se vede qualcosa di meglio.

Ma diamo un'occhiata più da vicino all'H47BE. Mercusys è un sottomarchio di TP-Link, motivo per cui il prezzo non è esattamente spaventoso: meno di £ 300 per una confezione da due se sei fortunato. I dispositivi stessi sono molto discreti: piccole scatole bianche con tre porte 2.5G sul retro. Sarebbe stato bello avere il 10G, ma ci deve essere un motivo per acquistare uno dei modelli più grandi.

La configurazione richiede un telefono e sono parzialmente contrario. D'altra parte, è piuttosto standard. Tuttavia, odio dover installare un'altra app che elimino pochi secondi dopo. Sono un grande fan della configurazione basata su browser, ma le app vanno bene per la configurazione iniziale, anche se la gestione generale potrebbe essere eccessiva, soprattutto se si hanno configurazioni più complicate.

Annuncio pubblicitario:

Il Wi-Fi 7 supporta - in teoria - velocità enormi, ma le pareti di casa e non da ultimo la velocità di Internet probabilmente metteranno un freno a tutto questo. Tuttavia, ciò non significa che non sia possibile utilizzarlo, soprattutto se si dispone di un server centrale con i propri prodotti in esecuzione sulla rete domestica e solo su quella. Potrebbe anche essere qualcosa di semplice come due computer che hanno un account Steam. Avere sempre, sempre Steam condivisione di rete abilitata - con un sistema come questo, poiché è possibile scaricare sulla propria rete a un ritmo rapido.

In termini pratici, ho riscontrato una copertura simile al mio sistema mesh 6E esistente, che è un po' più costoso di questo pacchetto Mercusys. Normalmente sperimento una perdita di circa 300 Mbit tra i piani della mia casa su Internet. Ora era sceso a 170 Mbit di perdita - un netto miglioramento. Non l'ho tenuto d'occhio in modo assurdo durante il periodo di test, ma ho chiaramente riscontrato cali di velocità vicini a 0 sui dispositivi mobili mentre mi spostavo, e la velocità sulla mia rete interna, specialmente tra più macchine in esecuzione Steam - è aumentata di circa il 30% e principalmente limitata dal client software. Se avessi avuto più tempo con il sistema, sarebbe stato divertente osservare il rumore della rete, perché soggettivamente sia il rumore che il ping erano costantemente migliori. Non molto però - il mio sistema attuale è già abbastanza buono - ma siamo arrivati al punto in cui non c'è più molto da guadagnare: 1-2 ms.

È un prodotto abbastanza solido con buone prestazioni e un prezzo economico e un bel design, ma sono un po' preoccupato per il supporto a lungo termine poiché l'ultimo aggiornamento del firmware ha sei mesi. D'altra parte, l'app di configurazione è stata aggiornata solo due settimane fa...