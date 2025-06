Merz è fermo sulla politica migratoria nonostante la sentenza del tribunale

HQ

Le ultime notizie sulla Germania . Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha ribadito martedì l'impegno del suo governo per l'applicazione delle frontiere a seguito di una decisione del tribunale che ha dichiarato illegale l'espulsione dei richiedenti asilo somali.

Pur riconoscendo che la sentenza restringe le opzioni legali, Merz ha dichiarato che la Germania continuerà a respingere i migranti privi di documenti in base alle normative europee. La sua posizione ha attirato critiche da parte dei gruppi per i diritti, ma si allinea con la più ampia spinta della sua coalizione per frenare i nuovi arrivi.