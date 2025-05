Merz è pronto ad assumere l'incarico di nuovo cancelliere tedesco Il Parlamento dovrebbe confermare il leader conservatore nel voto chiave.

HQ Le ultime notizie sulla Germania . Friedrich Merz è destinato a diventare cancelliere della Germania oggi, dopo che i legislatori dovrebbero approvare la sua leadership di una coalizione tra conservatori e socialdemocratici. Entra in carica mentre la più grande economia europea affronta la recessione, i legami transatlantici tesi e il crescente slancio dell'estrema destra. Il suo governo prevede tagli alle tasse, riforme energetiche e aumento delle spese militari per ripristinare la stabilità politica. Berlino, Germania - 8 gennaio 2025: Grande striscione presso la sede della CDU in occasione delle elezioni anticipate del Bundestag del 2025 che mostra il leader del partito e favorito Friedrich Merz // Shutterstock