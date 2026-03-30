Merz promette di difendere il progetto franco-tedesco dei caccia

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Il cancelliere tedesco Friedrich Merz afferma di essere impegnato a salvare il problematico programma di caccia FCAS con Francia e Spagna, sottolineando l'importanza della cooperazione europea nella difesa per il futuro industriale tedesco. "Combatterò fino all'ultimo momento per progetti europei congiunti come FCAS", ha detto Merz durante una conferenza ospitata dal quotidiano FAZ.

Il progetto futuristico del sistema di combattimento aereo affronta incertezze in mezzo a una disputa pubblica sul controllo tra la Dassault Aviation francese e il rappresentante di Germania e Spagna, Airbus, nel programma da 100 miliardi di euro. Due moderatori, uno dalla Francia e uno dalla Germania, sono stati nominati per proporre soluzioni volte a garantire il futuro del progetto entro la fine del prossimo mese.

Merz ha anche detto che il governo tedesco intende acquistare una quota in KNDS, che produce carri armati Leopard, con l'obiettivo di mantenere l'influenza prima di una quotazione prevista per la fine dell'anno del valore di 20-25 miliardi di euro.