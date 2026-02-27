Messi rimane in silenzio sulle elezioni del FC Barcellona, ma afferma che non tornerà mai più al Barça come giocatore

HQ

Con le elezioni presidenziali che si avvicinano per il FC Barcelona, previste per il 15 marzo, in cui il presidente uscente Joan Laporta punta alla rielezione, il nome di Leo Messi viene usato dai suoi rivali per la presidenza del club, come avvenne durante il periodo di Laporta, quando Leo Messi lasciò il club per difficoltà finanziarie, e spesso viene accusato di aver lasciato andare la stella argentina nell'estate del 2021. dopo aver promesso che lo avrebbero tenuto.

È ben documentato che il rapporto tra Laporta e Messi è rotto, e Messi ha persino negato un saluto a Laporta nella cerimonia del Pallone d'Oro nel 2023, quando Messi ha vinto il suo ultimo trofeo dopo la Coppa del Mondo. Recentemente, Messi è tornato a Barcellona e si è intrufolato nelle acque del Camp Nou, senza avvisare il club, con un post che rimproverava il club per non aver avuto la possibilità di salutare.

I rivali di Laporta, in particolare Víctor Font e Marc Ciria, hanno usato Messi come argomento contro il loro rivale, e hanno preso in considerazione l'idea di un ritorno, come giocatore o persino come presidente onorario. Messi, tuttavia, secondo El Confidencial, non ha risposto a nessuna proposta, non voterà per le elezioni poiché ha una partita MLS il giorno prima delle elezioni, e rimane completamente in silenzio, senza favorire alcun candidato, sapendo che la sua influenza potrebbe essere decisiva.

Infatti, secondo CatalunyaRadio, tramite The Touchline, Messi avrebbe detto che non tornerà al club come giocatore, preferendo concludere la carriera all'Inter Miami, in MLS o altrove.