Meta avrebbe permesso ai dipendenti pause di 30 minuti dal suo occhio onnivedente

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Meta sta facendo alcune concessioni nel loro piano di tracciare i clic e le pressioni di tasti dei dipendenti in nome dell'addestramento all'IA, come riportato da Engadget. Internamente questo progetto è noto come Model Capability Initiative (MCI).

Meta prevede di permettere ai dipendenti di "mettere in pausa" il tracciamento fino a 30 minuti nel caso in cui abbiano bisogno di "controllare qualcosa di personale", come indicato in un promemoria per i lavoratori dell'azienda. Alcuni dipendenti potranno anche richiedere di rinunciare completamente al programma, ma come previsto, si tratta di un caso particolare. Come i lavoratori da remoto con problemi di larghezza di banda, persone che lavorano con materiali "sensibili" e chi spesso lavora in spazi dove non riescono facilmente a tenere i laptop collegati a una fonte di alimentazione.

Meta ha affrontato proteste da parte dei dipendenti per MCI, annunciato il mese scorso poco prima che l'azienda licenziasse 8.000 lavoratori e riordinasse migliaia di altri in ruoli focalizzati sull'IA.

Il CEO di Meta, Mark Zuckerberg, afferma che MCI è un buon modo per addestrare modelli di IA.

"L'intelligenza media delle persone in questa azienda è significativamente superiore rispetto alla media delle persone che puoi far svolgere compiti. --- stiamo usando questo per inserire una quantità molto grande di contenuti nel modello di IA, così da poter imparare come persone intelligenti usano i computer per portare a termine compiti."