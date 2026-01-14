Gamereactor

Meta chiude i giochi Twisted Pixel e Sanzaru

Un altro allontanamento dai giochi VR che arriva dopo anni di pesanti perdite e ambizioni metaverso insoddisfatte.

Meta ha confermato che sia Twisted Pixel Games che Sanzaru Games sono stati chiusi come parte di una ristrutturazione più ampia all'interno della divisione Reality Labs dell'azienda. È stato inoltre riportato che Meta sta cercando di tagliare un ulteriore 10% della sua forza lavoro nella VR per risparmiare i costi e orientarsi maggiormente verso l'IA.

Twisted Pixel, responsabile (tra le altre cose) di Deadpool VR e Splosion Man della Marvel, così come Sanzaru, lo sviluppatore della serie Asgard's Wrath, sono stati confermati aver chiuso i battenti, con tutti i dipendenti licenziati. Alcuni di loro si sono rivolti sui social media per condividere la triste notizia.

Reality Labs subisce perdite significative da diversi anni ed è stata parte del più ampio cosiddetto "sogno del metaverso", che, come sappiamo, non è stato esattamente il successo travolgente che Meta e Zuckerberg speravano inizialmente. Non è la prima volta che Meta chiude i team VR. Ready at Dawn è stato chiuso solo due anni fa nello stesso modo, ma questo segna davvero il chiaro spostamento di Meta dai giochi VR.

Auguriamo a tutti coloro che sono stati colpiti il meglio per il futuro

