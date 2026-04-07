La metà dei data center di IA negli Stati Uniti è stata cancellata perché la carenza di parti dalla Cina è così elevata

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Gli Stati Uniti hanno chiarito che vogliono restare avanti nell'intelligenza artificiale limitando l'accesso della Cina a chip avanzati e tecnologie per la produzione di chip. E ora, secondo Tech 4 Gamers, metà dei progetti di costruzione di data center AI negli Stati Uniti sono stati cancellati a causa della carenza di componenti provenienti dalla Cina. Questo perché la Cina produce la maggior parte delle attrezzature necessarie e componenti elettrici e, poiché la domanda è così travolgente, provoca carenze e ritardi.

È chiaro che gli Stati Uniti non vogliono fare affidamento sulla Cina, e la Cina non vuole affidarsi agli Stati Uniti. Ma poiché la Cina è il principale produttore di apparecchiature elettriche e componenti per infrastrutture di data center, potrebbe causare qualcosa di importante: gli Stati Uniti potrebbero non riuscire a completare tutti i loro progetti di sviluppo di data center.

Il problema non sono i chip in sé, come si pensava in precedenza, ma il soddisfare le esigenze elettriche, che non possono fare a meno di componenti ottenuti dalla Cina. Secondo Sightline Climate di Bloomberg, gli Stati Uniti prevedono di consumare 12 GW di energia nei data center di IA, ma hanno raggiunto solo 4 GW (33%), con piani per superare questo limite con il progredire dell'anno. Trasformatori e batterie rappresentano solo il 10% dell'intero costo di un data center AI, ma senza di essi, i centri non possono funzionare.

Questa situazione non sembra migliorare a breve, e le tensioni tra Stati Uniti e Cina devono essere valutate, poiché influenzeranno la catena di approvvigionamento.