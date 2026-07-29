Metà dell'Inghilterra è stata ufficialmente dichiarata in siccità

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La quarta ondata di caldo europea di quest'estate è ora in pieno atto e, dopo aver vissuto il giugno più caldo mai vissuto, l'Inghilterra si trova ora ad affrontare una siccità insolita su metà del suo paesaggio, riporta Reuters. La dichiarazione ufficiale arriva dopo settimane di clima caldo e secco, con sette regioni, tra cui Londra, East Anglia, la Thames Valley, Wessex, Devon e Cornovaglia, ora in siccità.

Alla fine del genere, luglio ha portato solo il 7% della sua pioggia media a lungo termine, offrendo così livelli eccezionalmente bassi. È persino scesa all'1% in alcune zone del sud dell'Inghilterra. Nel frattempo, quasi l'80% dei fiumi del paese rimane sotto i livelli normali e i valori sono scesi a circa il 75% della capacità.

La situazione ha causato restrizioni che già stanno colpendo milioni di persone. Sette compagnie idriche hanno ridotto le consegne a circa 23 milioni di clienti. È la terza siccità in cinque anni, dopo situazioni simili nel 2022 e nel 2025.