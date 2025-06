Meta e Oakley collaborano per "occhiali AI ad alte prestazioni"

HQ

La pletora di occhiali con fotocamere, realtà aumentata, supporto per l'intelligenza artificiale e altro ancora non è più una sorpresa, poiché molti produttori fanno qualcosa in questo senso. Forse l'esempio di più alto profilo è Meta e Ray-Ban, ma presto il primo collaborerà con un nuovo partner per il debutto di una nuova linea di occhiali dedicata ad atleti e concorrenti.

Meta lavorerà insieme a Oakley per creare una linea di "occhiali Performance AI" progettati per "darti una visione più approfondita delle tue capacità fisiche e aiutarti a condividere le tue più grandi vittorie, dentro e fuori dal campo". Per quanto riguarda ciò che questo significa in pratica, possiamo aspettarci una fotocamera integrata per catturare il tuo punto di vista unico, altoparlanti che possono essere utilizzati per riprodurre la tua musica preferita, grado di protezione IPX4 per proteggere da acqua e sudore, una batteria che dichiara di durare 19 ore in standby (non è chiaro quando sia in uso effettivo...) e, come previsto, anche molti elementi AI che possono fornire un feedback utile, come informare sulla velocità del vento quando si è sul campo da golf.

Per cominciare, è in corso la produzione di una sola variante degli occhiali Meta x Oakley, noti come Limited Edition Oakley Meta HSTN che verranno lanciati l'11 luglio per $ 499. Il resto della collezione seguirà in estate al prezzo leggermente più accessibile di $ 399. Gli occhiali sono stati lanciati con campagne con ilReal Madrid calciatore della nazionale francese Kylian Mbappé e il quarterback Patrick MahomesKansas City Chiefs e il quarterback Patrick Mahomes.

