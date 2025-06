Meta e Xbox si alleano per un lancio a sorpresa della realtà virtuale

HQ

Sembra che le voci fossero vere. Meta e Microsoft si stanno preparando a lanciare insieme un nuovo hardware: il Meta Quest 3S Xbox Edition. Si tratta di un modello speciale nero e verde con un cinturino Elite abbinato, un controller Xbox e 3 mesi di Xbox Game Pass Ultimate per circa $ 400. Al suo interno, è "solo" un Quest 3S con il marchio Xbox e tutto viene trasmesso in streaming tramite il cloud.

Secondo le indiscrezioni, il lancio di Meta Quest 3S Xbox Edition è previsto già per la prossima settimana e non sembra esserci alcun evento formale in programma. Si tratta semplicemente di una cosiddetta goccia d'ombra per il primo dispositivo VR a portare il logo Xbox. Questo segna un altro passo avanti nell'espansione e nella diffusione dell'ecosistema Game Pass e possiamo aspettarci presto maggiori dettagli. Dai un'occhiata alle immagini trapelate qui sotto.

È qualcosa che prenderesti in considerazione?