Meta licenziando 8.000 dipendenti mentre continua a investire nell'IA

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Solo circa un mese fa ha iniziato a circolare un rapporto con l'ipotesi che Meta stava per lanciare un'enorme ondata di licenziamenti, tagliando circa il 20% della sua forza lavoro globale, rimuovendo circa 16.000 dipendenti, e tutto questo nel tentativo di rendere ulteriormente disponibili i fondi per le sue attività di intelligenza artificiale.

Sebbene questo rapporto non fosse del tutto accurato, ha chiaramente avuto un certo senso, poiché ora si riporta che Meta ha iniziato il processo di licenziamento di 8.000 dipendenti, ovvero il 10% della sua forza lavoro totale, tutto per liberare risorse per ulteriori investimenti legati all'IA.

Questa notizia è stata data a conoscenza da Bloomberg e presto confermata da BBC News, con il personale che sarebbe stato informato ieri, il 23 aprile, e questa mossa è coincisa anche con la chiusura di circa 6.000 offerte di lavoro aperte da Meta.

Meta ha progressivamente ridotto la sua forza lavoro nel corso degli anni, con frequenti cicli di licenziamenti. Questa ondata sarà la più grande avviata dall'azienda dal 2023, dimostrando che la spesa per l'IA sta diventando sempre più importante per questo colosso della tecnologia e dei social media.