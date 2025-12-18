Meta mette in pausa il programma di visori di terze parti per concentrarsi sullo sviluppo VR di prima parte

HQ

Se sei un fan dell'idea di un visore Meta, ami Horizon OS, ma in qualche modo non vuoi prenderne uno direttamente da Meta, potresti restare sfortunato per un po'. I visori alimentati da Horizon OS di ASUS, Lenovo e altri produttori terzi stanno ora diventando un sogno un po' lontano, poiché Meta mette in pausa indefinita il programma pensato per portare avanti le partnership con dispositivi di terze parti.

"Abbiamo messo in pausa il programma per concentrarci sulla costruzione dell'hardware e del software first-party di livello mondiale necessari per far avanzare il mercato VR," Meta ha raccontato a Road to VR. "Siamo impegnati a questo per il lungo periodo e rivisiteremo le opportunità di partnership con dispositivi di terze parti man mano che la categoria evolverà."

L'annuncio iniziale è stato fatto più di un anno e mezzo fa e sembrava un grande passo avanti verso l'arrivo di nuovi grandi protagonisti nel settore della VR. Sembra che, anche se Meta manterrà il suo impegno verso i sistemi di terze parti, è improbabile che la vedremo ancora a lungo usare Horizon OS.

Per il momento, Meta sta cercando di elevare i propri design first-party, trovando un nuovo concorrente nel settore VR e AR grazie all'ingresso di Apple nel mondo della realtà virtuale. Dovremo aspettare e vedere cosa ci riserva Meta, e se è valsa la pena rimandare drasticamente questi nuovi ed entusiasmanti cuffie.