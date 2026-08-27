Meta raggiunge un accordo con gli stati statunitensi, accetta di pagare 18 miliardi di dollari e introduce tutele per gli adolescenti

HQ

Il processo storico contro Meta è durato solo una settimana, e il CEO Mark Zuckerberg non ha nemmeno testimoniato, perché l'azienda dietro Facebook, Instagram e WhatsApp ha raggiunto un accordo con 52 procuratori generali degli stati degli Stati Uniti, oltre che dei territori e del Distretto di Columbia, concordando di pagare circa 18 miliardi di dollari agli stati.

Gli stati avevano accusato Meta di rendere le loro piattaforme social dipendenti e di nascondere i pericoli che ciò rappresentava per la salute mentale, specialmente per i giovani, il che è collegato all'epidemia dei problemi di salute mentale tra adolescenti, giovani e bambini.

Oltre al pagamento, Meta ha accettato una serie di tutele per i giovani e un controllo genitoriale più forte, che saranno introdotti solo negli stati partecipanti degli Stati Uniti, tra cui:



Un limite di tempo predefinito di due ore giornaliere che gli adolescenti possono disattivare solo con il permesso dei genitori



Un blocco predefinito delle app tra mezzanotte e le 6 del mattino



Notifiche silenziate di default tra le 8:00 e le 15:00 (orario scolastico)



Messaggi ogni 15 minuti di tempo continuo sullo schermo su Facebook e Instagram per incoraggiare a lasciare la piattaforma



Feed non algoritmico



Disattiva la riproduzione automatica (i contenuti non vengono riprodotti automaticamente)



Nascondere il numero di like e reazioni ai post (loro e altri)



Chirurgia estetica disabilitante e filtri per il trucco estremo



Misure più severe per disabilitare gli account dei minori di 13 anni



L'accordo è importante, ma nulla in confronto alle stime fatte secondo cui, se Meta avesse perso il processo, avrebbe potuto pagare oltre un trilione di dollari USA, che avrebbe danneggiato gravemente un'azienda grande anche come Meta. I soldi saranno inviati negli stati USA e usati per finanziare iniziative di sicurezza online per i giovani.

Tuttavia, il 30% di quei 18 miliardi di dollari (5,3 miliardi di dollari) non verrà pagato a meno che YouTube (di proprietà di Google) e TikTok (di proprietà di ByteDance) implementino misure simili (limite giornaliero di un'ora, modalità notturna e misure di garanzia sull'età).

Il procuratore generale della Florida non aderisce all'accordo

L'accordo è stato accettato dalla maggior parte degli stati degli Stati Uniti, ma James Uthmeier, procuratore generale della Florida, non si è unito all'accordo, affermando che "i pagamenti sono una piccola cosa rispetto ai profondi danni che le caratteristiche di dipendenza guidate dal profitto di Meta hanno inflitto ai bambini, e una pacca sulla mano per una società da un trilione di dollari che pagherà più agli avvocati che agli stati". Uthmeier afferma che continueranno a fare causa a Meta. "Corporations come Meta non impareranno mai una lezione se non sostengono costi reali per aver violato la legge. "