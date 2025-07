Meta ritiene che 20-40 minuti siano la quantità di tempo perfetta per utilizzare un visore Quest

HQ

Per chiunque abbia la possibilità di utilizzare la realtà virtuale senza farti sentire male e nausea, spesso ci sono ancora dei limiti alla durata dell'utilizzo di uno di questi visori. Per i dispositivi wireless, come la famiglia Quest, questo potrebbe essere in relazione alla durata della batteria, ma per tutti i sistemi il problema di avere un gadget un po' pesante legato al viso per un lungo periodo di tempo significa anche che le sessioni VR in genere non sono così estese come altri periodi di utilizzo del dispositivo.

Meta, creatore della famiglia Quest, ha ora pubblicato un post sul blog degli sviluppatori che discute per quanto tempo gli studi dovrebbero presumere che gli utenti indossino un visore VR alla volta. In realtà si tratta di una porzione di tempo piuttosto limitata, poiché la cosiddetta "zona Riccioli d'oro", l'area in cui gli utenti hanno un equilibrio tra comfort e intrattenimento, ha una durata compresa tra i 20 e i 40 minuti.

Qualsiasi cosa più lunga potrebbe portare gli utenti a smettere nel bel mezzo di qualcosa o a giocare oltre la loro zona di comfort, o se si tratta della fascia più corta dello spettro, potrebbe essere dovuto al fatto che gli utenti semplicemente non sono abbastanza coinvolti.

Meta spiega: "In generale, consigliamo di creare giochi VR ottimizzati per la zona "Goldilocks" di 20-40 minuti, in modo che gli utenti non debbano scegliere tra "smettere nel bel mezzo di qualcosa" o spingersi oltre i propri livelli di comfort. Se stai creando esperienze che non si adattano perfettamente a sessioni di 20-40 minuti, ti consigliamo di anticipare i premi e gli obiettivi, consentendo al contempo agli utenti un maggiore controllo sulle loro sessioni con punti ideali per entrare, uscire e riprendere la sessione".

Il post sul blog presenta anche una serie di suggerimenti su come costruire un'esperienza VR che si inserisca nella zona Goldilocks, tra cui la realizzazione delle aspettative principali entro i primi 20 minuti, concentrandosi su loop più brevi, creando opportunità regolari per fare pause e altro ancora.

Sei d'accordo con Meta o ti ritrovi a utilizzare più o meno VR ad ogni sessione?