Meta sembra aver nascosto prove cruciali di danni ai social media

Una causa collettiva dello studio legale Motley Rice, che rappresenta diversi distretti scolastici statunitensi, ha rivelato secondo Reuters un quadro quasi sistematico per il nascondere, alcuni direbbero addirittura per seppellire forti prove del danno causato dai social media soprattutto ai giovani, condotta in sinergia con l'istituto di ricerca Nielsen.

Questo dovrebbe includere la chiusura di una ricerca interna del 2020, il Progetto Mercury, quando si è scoperto che Facebook è dannoso per la salute mentale, più precisamente che il completo cesso di usare Facebook ha ridotto livelli più bassi di sentimenti riguardo ad ansia, solitudine e depressione. Lo studio non è mai stato pubblicato, ma è stato dichiarato "contaminato" a causa della "narrazione mediatica esistente" - una ragione priva di qualsiasi fondamento scientifico.

Secondo Reuters, i documenti giudiziari includevano dichiarazioni dello staff che definivano lo studio "valido" - "Lo studio Nielsen mostra un impatto causale sul confronto sociale," e un altro ha descritto la cancellazione dello studio come "fare una ricerca sapendo che le sigarette erano dannose e poi tenere queste informazioni per sé."

Questo nonostante META abbia affermato in un'audizione al Congresso quest'anno di non avere mezzi per dimostrare o smentire se le loro piattaforme social siano dannose per le ragazze adolescenti.

Non solo Facebook, ma anche TikTok e Snapchat sono stati prese di mira nella causa che sostiene che le piattaforme SoMe siano consapevoli dei rischi di danneggiare gli utenti, ma stiano intenzionalmente nascondendo questa conoscenza a genitori, insegnanti e agli stessi utenti.

Le accuse contro Facebook sono numerose, ma includono la progettazione attiva di funzionalità di sicurezza inefficienti per i giovani e il blocco intenzionale dei test delle funzionalità per timore che possano limitare la crescita. In un esempio, Meta - presumibilmente - richiede 17 tentativi di tratta di esseri umani/tratta sessuale prima che l'account utente venga disabilitato, offrendo contenuti dannosi agli adolescenti per aumentare il coinvolgimento e persino - apparentemente - ha bloccato gli sforzi interni per impedire che predatori minori contattassero minori poiché ciò potrebbe danneggiare la crescita.

Non sorprende che Meta stia attualmente cercando di presentare richiesta per rendere i documenti non pubblici. Questa udienza si terrà il 26 gennaio.