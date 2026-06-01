Meta sembra stare lavorando su un pendente AI e più occhiali intelligenti

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Meta sta sviluppando un pendente per IA e inizierà a testarlo nel corso del prossimo anno, secondo quanto riportato da The Information e riportato da Engadget. Ci sono anche fino a quattro modelli aggiuntivi di smart glasses in arrivo prima della fine di quest'anno.

Meta ha acquistato Limitless nel 2025, e Limitless è stata la realizzatrice di un dispositivo AI chiamato "Pendant". Si trattava di un microfono Bluetooth a clip che ascoltava e registrava tutto ciò che dici o senti durante la giornata, e può fornire riassunti, trascrizioni e un database consultabile di conversazioni e cose che registri per te stesso.

Meta sta inoltre pianificando di ampliare la sua selezione di occhiali AI lanciando un servizio di abbonamento orientato al business chiamato "Wearables for Work". Le offerte di smart glasses si stanno espandendo oltre le collaborazioni con Ray-Ban e Oakley, perché Meta presenterà a giugno un nuovo paio di smart glasses con nome in codice "Modelo". Durante questo autunno riceveremo "Luna" e "RBM2 Refresh". La quarta coppia arriverà a dicembre, chiamata "Mojito VIP".

Meta sta testando modelli chiamati "Artemis" e "SSG" per future uscite di smart glass.