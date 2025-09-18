Meta svela i suoi "occhiali AI più avanzati" fino ad oggi

HQ

Durante il recente spettacolo Meta Connect, Mark Zuckerberg è salito sul palco per rivelare una delle prossime grandi innovazioni di Meta e in particolare il suo reparto occhiali intelligenti. Conosciuti come Meta Ray-Ban Display, questi sono considerati gli "occhiali AI più avanzati che abbiamo mai venduto", con un display a colori ad alta risoluzione che può essere nascosto quando non ne hai bisogno, oltre a un Neural Band che traduce i segnali dai tuoi muscoli in comandi per i tuoi occhiali.

Come da Meta su ciò che sei in grado di ottenere con questi occhiali, ci viene detto: "Gli occhiali Meta Ray-Ban Display sono progettati per aiutarti a guardare in alto e rimanere presente. Con una rapida occhiata al display integrato nell'obiettivo, puoi controllare i messaggi, visualizzare l'anteprima delle foto, vedere le traduzioni, ricevere assistenza da Meta AI e altro ancora, il tutto senza dover estrarre il telefono. È la tecnologia che ti tiene sintonizzato sul mondo che ti circonda, senza distrarti da esso".

È considerato il primo prodotto a sfruttare microfoni, altoparlanti, fotocamere e un display a colori, per non parlare della banda per elettromiografia (EMG) che viene descritta come una "enorme prodezza tecnica a causa del livello di varianza nei muscoli delle persone".

Gli occhiali e il cinturino sono disponibili in due colori, sia Black che Sand, e ci è stato detto che gli occhiali hanno lenti Transitions in modo da poterli indossare all'interno e all'esterno. Gli occhiali hanno una batteria che dovrebbe durare 30 ore se si include il succo nella custodia di ricarica portatile, e anche il Neural Band è disponibile in tre dimensioni.

Naturalmente, come con tutti i prodotti tecnologici innovativi come questo, questo modello iniziale non è economico eMeta si aspetta che il prezzo inizi a $ 799 per gli occhiali e la fascia EMG insieme. Probabilmente diventerà più economico man mano che la tecnologia diventerà sempre più popolare e raffinata e, per quanto riguarda i luoghi in cui è possibile accaparrarsi uno di questi dispositivi, il lancio inizierà con gli Stati Uniti prima quest'anno, prima di espandersi nel Regno Unito, in Francia, in Italia e in Canada all'inizio del 2026.