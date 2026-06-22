Meta vuole l'immunità dalle cause legali per dannosi per i bambini

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Meta sta cercando l'immunità dalle cause legali per danni causati dai suoi social media ai minori, come riportato da Android Headlines e Reuters. Si dice che Meta stia facendo pressione sui legislatori affinché le concedano protezioni che la assolvano da qualsiasi responsabilità verso le persone coinvolte.

Meta sta affrontando costi sostanziali dovuti a cause intentate contro l'azienda per danni ai minori avvenuti direttamente dall'uso delle sue piattaforme di social media, e ora l'azienda sta cercando l'immunità da queste cause da parte dei legislatori che fanno pressione.

Tra Meta e Google, entrambe le aziende si trovano ad affrontare un importo complessivo di circa 6 milioni di dollari da queste cause. Presentato contro entrambe le aziende da "migliaia di famiglie e i loro figli", come afferma Android Headlines.

All'inizio di quest'anno, una giuria del New Mexico ha emesso una sentenza definitiva che stabiliva che Meta sarebbe stata obbligata a pagare una multa di 375 milioni di dollari. Il caso ha stabilito che Meta ha ingannato i consumatori sulla sicurezza dei bambini. Questi tentativi di lobbying con il Congresso degli Stati Uniti sono quasi certamente in linea con il tentativo di evitare futuri pagamenti di questo tipo.

Quindi, Meta non vuole essere ritenuta responsabile di nulla che accade a causa dell'uso della sua app da parte di minorenni.