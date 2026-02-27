Metacritic espellerà i media che tenteranno di inviare recensioni generate dall'IA
In una nuova dichiarazione, l'aggregatore di recensioni assume una posizione ferma sui contenuti generati dall'IA.
Sebbene alcuni vedano l'IA come uno strumento da utilizzare, il suo uso specifico e il modo in cui viene implementata in modo responsabile sono oggetto di ampi dibattiti online in una vasta gamma di settori.
Per quanto riguarda i contenuti giornalistici, e in questo caso specifico, le recensioni, l'aggregatore di recensioni Metacritic ha assunto una posizione ferma sui contenuti pubblicati e inviati sulla loro piattaforma, che sono stati generati in qualche modo dall'intelligenza artificiale.
In una dichiarazione del cofondatore Marc Doyle, inviata a Gamereactor, afferma questo:
"Metacritic è stata una fonte affidabile per recensioni da un quarto di secolo e ha mantenuto un rigoroso processo di selezione nell'aggiungere nuove pubblicazioni alla nostra lista di critici. Tuttavia, in alcuni casi, come la vendita di una pubblicazione o la consegna di uno staff di scrittura, possono sorgere problemi come plagio, furto o altre forme di frode, incluse recensioni generate dall'IA. La politica di Metacritic è di non includere mai una recensione di critici generata dall'IA su Metacritic e, se scopriremo che è stata pubblicata, la rimuoveremo immediatamente e interromperemo i legami con quella pubblicazione a tempo indeterminato in attesa di un'indagine approfondita."
Quindi, di cosa si tratta nello specifico? Beh, probabilmente è una buona ipotesi che questo riguardi la recensione di Resident Evil 9: Requiem di Videogamer, che è stata rimossa dalla piattaforma dopo una raffica di commenti che accusavano la recensione di essere scritta dall'IA e che l'autore fosse inventato. Questo fu inizialmente riportato da Kotaku.
Ci sono anche molti screenshot piuttosto significativi delle pagine dell'autore su Videogamer, che hanno inviato la recensione, che Metacritic e altri sostengono sia scritta dall'IA.