Metacritic espellerà i media che tenteranno di inviare recensioni generate dall'IA

Sebbene alcuni vedano l'IA come uno strumento da utilizzare, il suo uso specifico e il modo in cui viene implementata in modo responsabile sono oggetto di ampi dibattiti online in una vasta gamma di settori.

Per quanto riguarda i contenuti giornalistici, e in questo caso specifico, le recensioni, l'aggregatore di recensioni Metacritic ha assunto una posizione ferma sui contenuti pubblicati e inviati sulla loro piattaforma, che sono stati generati in qualche modo dall'intelligenza artificiale.

In una dichiarazione del cofondatore Marc Doyle, inviata a Gamereactor, afferma questo:

"Metacritic è stata una fonte affidabile per recensioni da un quarto di secolo e ha mantenuto un rigoroso processo di selezione nell'aggiungere nuove pubblicazioni alla nostra lista di critici. Tuttavia, in alcuni casi, come la vendita di una pubblicazione o la consegna di uno staff di scrittura, possono sorgere problemi come plagio, furto o altre forme di frode, incluse recensioni generate dall'IA. La politica di Metacritic è di non includere mai una recensione di critici generata dall'IA su Metacritic e, se scopriremo che è stata pubblicata, la rimuoveremo immediatamente e interromperemo i legami con quella pubblicazione a tempo indeterminato in attesa di un'indagine approfondita."

Quindi, di cosa si tratta nello specifico? Beh, probabilmente è una buona ipotesi che questo riguardi la recensione di Resident Evil 9: Requiem di Videogamer, che è stata rimossa dalla piattaforma dopo una raffica di commenti che accusavano la recensione di essere scritta dall'IA e che l'autore fosse inventato. Questo fu inizialmente riportato da Kotaku.

Ci sono anche molti screenshot piuttosto significativi delle pagine dell'autore su Videogamer, che hanno inviato la recensione, che Metacritic e altri sostengono sia scritta dall'IA.