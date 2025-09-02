HQ

Il mio primo pensiero dopo pochi minuti con Metal Eden è stato "Wow!" Il gioco è descritto dagli sviluppatori polacchi come un "FPS fantascientifico adrenalinico", e posso certamente attestarlo! Immagina un mix di Doom con un trattino di Neon White e Ghostrunner, e avrai un'idea abbastanza precisa di cosa sia Metal Eden, e ha davvero un pugno!

Metal Eden si svolge in un lontano futuro, dove la Terra è diventata troppo piccola per l'umanità, che continua a crescere. Pertanto, in un angolo remoto dell'universo, è stata costruita la megalopoli Moebius, che galleggia sopra la superficie del pianeta minerario abbandonato Vulcan. I robot sono impazziti in Moebius, rubando i cosiddetti "Cores", dispositivi digitali in cui l'umanità memorizza le proprie identità in modo che possano essere riportate in vita in un altro corpo in un secondo momento, quando Moebius diventa abitabile. L'androide Aska viene inviato in quella che può essere meglio descritta come una missione suicida per affrontare l'esercito di robot in fuga e mettere al sicuro il prezioso Cores.

Il gameplay è semplicemente mozzafiato. Ti muovi alla velocità della luce attraverso i livelli nel miglior stile Ghostrunner (gli sviluppatori non fanno mistero del fatto che sono stati ispirati da questo gioco, e c'è anche un aggiornamento chiamato Ghost Runner nel gioco), e i nemici arrivano a ondate e talvolta anche in sequenze simili a orde, in cui masse di nemici devono essere sterminate prima che tu possa andare avanti. L'azione è continua e si ha a malapena il tempo di respirare; Ci sono esplosioni ovunque, i nemici attaccano da tutte le angolazioni e da tutte le parti del livello, e salti da una piattaforma all'altra per trovare più munizioni, scudi e per creare una certa distanza tra te e i tuoi nemici. È frenetico, è fresco ed è meravigliosamente vecchia scuola.

Lungo il percorso, sei equipaggiato con una serie di armi più o meno fantascientifiche. Alcune armi sono buone per rimuovere gli scudi dei nemici ma non fanno molti danni, mentre altre non fanno molta impressione sullo scudo ma sono molto più efficaci sul nemico stesso una volta che lo scudo è stato rimosso. Devi quindi passare costantemente da un'arma all'altra, cosa che fortunatamente avviene rapidamente e senza intoppi. Le armi funzionano bene e sembra bello quando colpisci i nemici che esplodono e cadono a pezzi, ma sfortunatamente le armi mancano di un po' di peso. Puoi vedere che le tue armi sono efficaci contro i nemici, ma non puoi davvero sentirlo.

Aska è dotato di un'intelligente meccanica Core Ripping. Le permette di strappare Cores dai corpi dei robot attaccanti (non gli stessi Cores su cui risiedono le identità umane), che li uccideranno all'istante. Aska può quindi lanciare il nucleo contro altri robot, che esploderanno, oppure può assorbirlo lei stessa, dandogli un potente attacco corpo a corpo per un breve periodo di tempo, che può, ad esempio, rimuovere gli scudi altrimenti impenetrabili dei nemici. C'è un tempo di recupero su questa abilità, quindi non può essere utilizzata sempre, ma finisci per apprezzare questa meccanica nel tempo.

Tra le ondate di nemici, ti muovi attraverso i livelli saltando, correndo sui muri, saltando da una piattaforma all'altra e volando in giro usando una sorta di rampino. Aska ha anche la capacità di raggomitolarsi in una palla corazzata, ma in questa forma non hai le abilità del parkour e non sei così pesantemente armato come nella forma normale di Aska. Non ho usato molto questa forma, solo quando richiesto dal gioco, poiché c'è un unico tipo di nemico, una specie di robot simile a una tartaruga, che è molto più facile da sconfiggere in forma di palla.

A intervalli regolari, sei costretto a trasportarti tramite una zip-line luminosa, che è una strana interruzione. Questi viaggi sono noiosi e possono essere frustranti, poiché il meccanismo di aggancio per afferrare queste zip-line non sempre funziona come dovrebbe. Pertanto, a volte si finisce per lottare inutilmente con queste sezioni, soprattutto quando si deve saltare da una zip-line all'altra a velocità - e per rendere le cose ancora più fastidiose, queste zip-line vengono utilizzate anche in un combattimento con un boss più avanti nel gioco - non l'ideale.

Lungo la strada, puoi aggiornare le tue meccaniche Core Ripping, le tue abilità Core e la tua tuta tramite un albero delle abilità in tre parti. Le tue armi possono anche essere potenziate con qualcosa chiamato Dust, che è una forma di valuta che può essere trovata in alcuni cilindri nell'ambiente, ma puoi anche guadagnarla uccidendo i nemici in vari modi, ad esempio con Core Ripping, esplosioni o uccidendo più nemici contemporaneamente.

Sebbene il livello di difficoltà non sia alla pari con Ghostrunner, puoi facilmente prenderti a calci in culo se non stai attento. Tuttavia, c'è anche un livello di difficoltà Facile, che in realtà è abbastanza semplice, quindi la maggior parte delle persone può giocare a questo gioco, ma se vuoi una sfida solida, scegli uno dei livelli di difficoltà più alti tra i quattro disponibili e avrai molto da fare.

Esteticamente, Metal Eden sembra davvero buono e il gioco nel suo complesso è abbastanza ben progettato. Lo stile futuristico permea tutto, dai freddi ambienti d'acciaio, all'HUD e ai menu, ai filmati e al design delle armi. Tutto trasuda futuro e cyberpunk, e personalmente adoro il modo in cui i designer di Polish Reikon Games hanno apparentemente fatto di tutto.

Senza essere un esperto di tecnologia, il lato tecnico sembra più traballante. Ho giocato a Metal Eden in Performance Mode il PlayStation 5 Pro e ho riscontrato più volte rallentamenti e strappi dello schermo quando succedevano molte cose sullo schermo. Sembra anche che il gioco scali dinamicamente la risoluzione in modo piuttosto pesante, perché, ancora una volta, quando succedono molte cose sullo schermo, la grafica può sembrare un po' ruvida, come se a volte funzionasse a una risoluzione piuttosto bassa. Tuttavia, vorrei sottolineare che questo si basa esclusivamente sull'osservazione visiva e non su qualcosa che ho gli strumenti per misurare, ma il lato visivo subisce un colpo di tanto in tanto. Non influisce sul gameplay, ma IS qualcosa che noti.

Il suono è piuttosto impressionante e supporta bene lo stile visivo con effetti sonori buoni e pesanti, buone voci dei "commercianti" che senti e la colonna sonora è veloce, pesante ed elettronica, il che si adatta bene alle battaglie frenetiche.

Metal Eden è un solido sparatutto fantascientifico pieno di azione. Le armi funzionano bene, ci sono alcune buone idee qui e l'intero pacchetto sembra ben progettato. Se ti interessa che la grafica dei tuoi giochi sia sempre nitidissima, allora Metal Eden non è il gioco che fa per te. Tuttavia, se di solito sei intrattenuto da sparatutto fantascientifici frenetici ed esagerati, allora Metal Eden fa per te, poiché funziona bene per la maggior parte ed è anche ben assemblato per la maggior parte. Tuttavia, è finito in tempi relativamente brevi, poiché può essere completato in circa 8-11 ore, a seconda del livello di difficoltà.

Metal Eden è il progetto più ambizioso dello sviluppatore polacco Reikon Games, che in precedenza ha creato il piccolo sparatutto cyberpunk isometrico top-down Ruiner. Hanno fatto un buon lavoro qui, ma c'è sicuramente spazio per miglioramenti dal punto di vista tecnico. Tuttavia, se riesci a trascurare la grafica occasionalmente irregolare, Metal Eden è una buona e solida esperienza d'azione fantascientifica.