Metal Eden arriverà su PS5, Xbox e PC a settembre

HQ

Il nuovo sparatutto in prima persona di Reikon Games, Metal Eden - un pugno allo stomaco duro e senza compromessi intriso di gloriosa distopia cyberpunk - è finalmente pronto per l'uscita il 2 settembre per Playstation 5, Xbox Series X/S e PC tramite Steam. Questo è stato annunciato attraverso un nuovissimo trailer di lancio, che potete vedere qui sotto, dove non solo otteniamo la data, ma anche il nostro primo assaggio di Aska - l'oscuro passato del protagonista - e del mondo di Moebius.

Nei panni di Aska, un cosiddetto androide Hyper Unit, non solo sei a caccia di "nuclei" - reliquie di un'epoca passata - ma sei anche costretto a confrontarti con le tue origini e la trasformazione da umano ad arma vivente.

Come abbiamo visto nelle demo e nei trailer di gioco precedenti, Reikon Games sta sfruttando i suoi punti di forza: parkour fulmineo e acrobazie abbinate a un'azione affilata come un rasoio. Il ritardo rispetto al suo lancio originale a maggio sembra essere stato utilizzato per rifinire ulteriormente Metal Eden, anche se sembrava già molto promettente nel suo stato iniziale. Quindi, se hai voglia di un'azione intensa e distopica, segna il 2 settembre sul tuo calendario.

Sei entusiasta di Metal Eden ?