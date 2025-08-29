Metal Gear Solid Δ modernizza i poster originali delle pin-up con nuovi scatti degli stessi modelli

HQ

Come ci si potrebbe aspettare, e come dovrebbe essere, ci sono un sacco di uova di Pasqua in Metal Gear Solid Δ: Snake Eater. Ora Automaton sta attirando l'attenzione su un affascinante creato per mostrare quanto tempo fa è stato rilasciato l'originale, Metal Gear Solid 3: Snake Eater.

Si tratta dei poster degli idoli rotocalco (poster di giovani modelle che posano poco vestite, ma non nude) che erano inclusi nell'originale. Poiché il gioco offre sia lo stile legacy che il nuovo stile, a seconda che tu voglia vivere l'avventura il più vicino possibile all'originale o con le modernità di oggi, gli sviluppatori hanno colto l'occasione per divertirsi un po' con il concetto.

Se giochi a Legacy Style, tutte le immagini degli idoli rotocalco rimangono, ma con una risoluzione più alta. Se scegli New Style, invece, ottieni gli stessi modelli, ma con foto appena scattate. Il produttore creativo Yuji Korekado ha spiegato a Famitsu di aver chiesto alle modelle originali di inviare nuove foto di se stesse. Alcuni "hanno posato ancora una volta in costume da bagno e costumi alla moda, altri hanno fornito foto di famiglia".

È un modo divertente per mostrare che in realtà sono passati più di due decenni da quando abbiamo giocato per la prima volta a Snake Eater. Dai un'occhiata a questa breve clip su YouTube per un confronto.

Cosa ne pensi di questo approccio e non dimenticare di leggere la nostra recensione?