Metal Gear Solid Δ: Snake Eater avrà una nuova modalità multiplayer chiamata Fox Hunt

Metal Gear Solid Δ: Snake Eater verrà lanciato quest'estate su PS5, Xbox Series X/S e PC, il 28 agosto. Sappiamo che sarà un remake molto fedele del gioco originale per PS2 del 2004 (il che non è un male di per sé, ma un po' deludente se ti aspettavi qualcosa di nuovo, dato che sembra quasi identico, al di là della grafica e dei controlli migliori).

Tuttavia, Konami ha avuto una sorpresa: una modalità multiplayer chiamata Fox Hunt, annunciata oggi durante la presentazione Konami Press Start. Si tratta di una nuovissima modalità multiplayer, non correlata a Metal Gear Online, e consiste in un gioco in stile "nascondino", più che un semplice sparatutto, utilizzando gli elementi stealth e di sopravvivenza presenti nel gioco base.

Il gioco includerà anche alcune nuove modalità esclusive per la piattaforma, tra cui Snake vs. Bomberman su Xbox Series X/S e Snake vs. Monkey (da Ape Scape) su PS5 e Steam. Puoi vedere i primi dettagli di queste modalità durante la presentazione Konami Press Start (a partire dalle 4:00).