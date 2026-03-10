Metal Gear Solid Δ: Snake Eater ha ora venduto 2 milioni di unità

HQ

Nei mesi successivi dal lancio di Metal Gear Solid Δ: Snake Eater nell'agosto 2025, abbiamo visto il gioco diventare piuttosto di successo agli occhi dei fan. Il remake dell'iconico titolo ha raggiunto piuttosto rapidamente un milione di copie vendute e non si è fermato qui, dato che ora Konami ha appena confermato di aver raggiunto la soglia dei due milioni di copie vendute.

Questo è stato confermato in un post sui social media che, dopo la traduzione, spiega che il traguardo è stato raggiunto il 17 febbraio e che questo include le edizioni fisica e digitale del gioco.

Questo successo però ha avuto un prezzo, dato che sembra che la modalità multiplayer non abbia avuto particolarmente successo, apparentemente morta e ignorata dai giocatori...

