Metal Gear Solid Delta: Snake Eater ha già venduto un milione di copie

Sembra che la decisione di Konami di rifare alcuni dei suoi giochi più popolari e amati sia ancora una premessa di successo, poiché dopo Silent Hill 2 Remake l'anno scorso, ora Metal Gear Solid Delta: Snake Eater si sta rivelando un successo.

Diciamo questo perché Konami ha appena rivelato che il gioco ha già venduto un milione, raggiungendo la cifra entro la sua prima settimana sul mercato.

Non vengono condivise informazioni su come vengono suddivise le vendite, ma a giudicare da recenti analisi delle prestazioni, si spera che la maggior parte dei giocatori di console abbia ottenuto una copia del gioco su Xbox Series X.

Se non hai ancora deciso di aggiungere Metal Gear Solid Delta: Snake Eater alla tua collezione, non perderti la nostra recensione per vedere se questo gioco vale i tuoi sudati guadagni.