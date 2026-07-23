Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 è gratuito questo weekend per gli abbonati al Game Pass

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Prima di ogni weekend, Microsoft offre una selezione di solitamente tre giochi che possono essere scaricati e giocati senza costi aggiuntivi da chiunque abbia Game Pass (indipendentemente dal fatto che tu abbia Essential, Premium o Ultimate, e in alcuni casi tutto ciò che ti serve è una Xbox) tramite un programma chiamato Free Play Days. Qui da Gamereactor, di solito riferiamo quando ci sono offerte migliori, ed è esattamente quello che hanno oggi.

Da ora puoi giocare a cinque giochi, due dei quali richiedono qualsiasi livello di Game Pass, e tre sono disponibili per tutti.

Ecco l'elenco completo



Bleach: Rebirth of Souls (gratuito per tutti i giocatori Xbox)



Killing Floor 3 (gratuito per tutti i giocatori Xbox)



Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 (richiede qualsiasi livello di Game Pass)



Tides of Tomorrow (richiede qualsiasi livello di Game Pass)



Tutti sono ora disponibili per il download e il gioco gratuitamente fino alle 9:00 CEST di lunedì mattina. Fino ad allora c'è anche una promozione su tutti questi titoli, e se scegli di comprarne uno di essi, potrai conservare il tuo salvataggio.

Il quinto gioco è For Honor, che non include alcun requisito di Game Pass, e potrai tenerlo fino al 4 agosto, quindi assicurati di giocarlo quanto vuoi.