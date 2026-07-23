Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 è gratuito questo weekend per gli abbonati al Game Pass
Ci sono anche altri interessanti titoli Free Play Day tra cui scegliere questa settimana, con tre giochi che non richiedono alcun abbonamento.
Prima di ogni weekend, Microsoft offre una selezione di solitamente tre giochi che possono essere scaricati e giocati senza costi aggiuntivi da chiunque abbia Game Pass (indipendentemente dal fatto che tu abbia Essential, Premium o Ultimate, e in alcuni casi tutto ciò che ti serve è una Xbox) tramite un programma chiamato Free Play Days. Qui da Gamereactor, di solito riferiamo quando ci sono offerte migliori, ed è esattamente quello che hanno oggi.
Da ora puoi giocare a cinque giochi, due dei quali richiedono qualsiasi livello di Game Pass, e tre sono disponibili per tutti.
Ecco l'elenco completo
- Bleach: Rebirth of Souls (gratuito per tutti i giocatori Xbox)
- Killing Floor 3 (gratuito per tutti i giocatori Xbox)
- Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 (richiede qualsiasi livello di Game Pass)
- Tides of Tomorrow (richiede qualsiasi livello di Game Pass)
Tutti sono ora disponibili per il download e il gioco gratuitamente fino alle 9:00 CEST di lunedì mattina. Fino ad allora c'è anche una promozione su tutti questi titoli, e se scegli di comprarne uno di essi, potrai conservare il tuo salvataggio.
Il quinto gioco è For Honor, che non include alcun requisito di Game Pass, e potrai tenerlo fino al 4 agosto, quindi assicurati di giocarlo quanto vuoi.