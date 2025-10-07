Metal: Hellsinger lo sviluppatore The Outsiders sta chiudendo

HQ

Se ti è piaciuto il tempo con lo sparatutto ritmico martellante e potente Metal: Hellsinger quando è arrivato nel 2022, abbiamo un po' di brutte notizie da condividere, poiché lo sviluppatore dietro il gioco sta ufficialmente chiudendo.

Come rivelato in una dichiarazione del fondatore e direttore creativo, David Goldfarb, The Outsiders chiuderà i battenti per sempre, tutto perché la recente ondata di licenziamenti che ha colpito la casa madre Funcom ha avuto un impatto anche sullo studio.

L'annuncio della chiusura dello studio da parte di Goldfarb spiega: "Non ho avuto molto tempo per elaborare la notizia, ma tutti noi di The Outsiders e Funcom Stockholm siamo stati colpiti dai licenziamenti di Funcom e il nostro studio di 10 anni chiuderà.

"Molti di noi erano sopravvissuti a un'esperienza di studio di pre-morte quando Darkborn è stato cancellato, e a causa della lealtà di questo team e del rifiuto di smettere, è natoMetal: Hellsinger. Sarà sempre un momento importante per me personalmente e sarò per sempre grato di averlo fatto e per il meraviglioso team e le partnership che lo hanno reso possibile".

Goldfarb conclude aggiungendo che "non ci arrendiamo" e che "continueremo in una nuova forma". A tal fine, stanno ora cercando qualsiasi aiuto per aiutare la squadra a superare questo periodo difficile.