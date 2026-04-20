Metal Slug celebra il suo 30º anniversario con una ristampa del primo gioco e l'annuncio di "progetti futuri"

HQ

Se ti siedessi ora davanti a una macchina arcade e giocassi a Metal Slug, potresti rimanere sorpreso da quanto bene questo titolo abbia resistito alla prova del tempo, sia visivamente che per il suo gameplay frenetico e divertente. Non c'è da stupirsi che il franchise sia rimasto vivo nell'immaginario collettivo, anche se dal punto di vista commerciale i suoi remake e ristampe sono un po' svaniti nel tempo, competendo con i sistemi moderni. Ma questo potrebbe essere sul punto di cambiare.

SNK non solo sostiene il recente annuncio del ritorno della Neo Geo con la Neo Geo AES+, che include un'edizione speciale bianca e una cartuccia Metal Slug. Ha inoltre lanciato un nuovo sito web per celebrare il 30° anniversario del franchise e annunciato nuovi titoli all'orizzonte:

"Per celebrare 30 anni di azione Metal Slug, rivitalizzeremo e rilanceremo la serie con una vasta gamma di progetti entusiasmanti, incluse nuove iniziative nel mondo dei videogiochi!"

Accanto al nuovo sito web, è stato pubblicato anche un video nostalgico tributo, che ripercorre la serie e ringrazia i fan per il loro supporto, concludendo con un messaggio chiaro: "Mission Reboot" e "Una nuova missione ti attende". Che ne pensi di un nuovo capitolo di Metal Slug?