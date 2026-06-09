Metaphor: ReFantazio debutterà su Nintendo Switch 2 a novembre

HQ

Potresti averne persi alcuni, dato che francamente ne sono stati molti condivisi, ma uno dei tanti porting per Nintendo Switch 2 promessi durante il Nintendo Direct era legato a un acclamato titolo Atlus.

Dopo il lancio alla fine del 2024 e l'arrivo sulla maggior parte delle piattaforme, ora Atlus ha deciso che è il momento giusto per portare anche Metaphor: ReFantazio sulle console Nintendo Switch 2. Offrendo l'esperienza completa, sebbene adattata alle capacità portatili e dock del sistema Switch 2, la data esatta di lancio della versione è fissata per il 12 novembre.

Tenendo questo a mente, puoi vedere qui sotto il trailer di annuncio dell'edizione Switch 2 del gioco, e se non hai ancora avuto modo di giocare Metaphor: ReFantazio, non perderti la nostra recensione entusiasta.