Metaphor: ReFantazio debutterà su Nintendo Switch 2 a novembre
Atlus annunciato una delle tante conversioni promesse durante il Nintendo Direct.
Potresti averne persi alcuni, dato che francamente ne sono stati molti condivisi, ma uno dei tanti porting per Nintendo Switch 2 promessi durante il Nintendo Direct era legato a un acclamato titolo Atlus.
Dopo il lancio alla fine del 2024 e l'arrivo sulla maggior parte delle piattaforme, ora Atlus ha deciso che è il momento giusto per portare anche Metaphor: ReFantazio sulle console Nintendo Switch 2. Offrendo l'esperienza completa, sebbene adattata alle capacità portatili e dock del sistema Switch 2, la data esatta di lancio della versione è fissata per il 12 novembre.
Tenendo questo a mente, puoi vedere qui sotto il trailer di annuncio dell'edizione Switch 2 del gioco, e se non hai ancora avuto modo di giocare Metaphor: ReFantazio, non perderti la nostra recensione entusiasta.