Metaphor: ReFantazio ha superato le aspettative di Atlus su PC

Come tutti sappiamo, Atlus è meglio conosciuta per l'acclamata serie Persona, che ha continuato a prosperare, e l'anno scorso ha guadagnato molti nuovi fan grazie al Persona 3 Remake. Ma nonostante ciò, nessuno dei giochi Persona è il titolo più venduto di Atlus, poiché quell'onore appartiene a un franchise completamente nuovo.

Stiamo parlando del candidato al Gioco dell'Anno Metaphor: ReFantazio, che è stato rilasciato lo scorso autunno e ha ricevuto i punteggi più alti, anche da noi di Gamereactor. In un'intervista a 4Gamer (grazie ad Automaton), il direttore e produttore creativo del gioco Katsura Hashino afferma che è il gioco più venduto di sempre dello studio.

Nell'intervista, nota anche che i giocatori PC sono un pubblico in crescita per l'azienda e lo sono stati per dieci anni, rendendo Metaphor: ReFantazio il primo gioco di ruolo di Atlus ad arrivare su PC contemporaneamente alle console. Rivela anche (tradotto con Bing) che ha funzionato meglio del previsto:

"... è stato scaricato da Steam e dal negozio di giochi per PC Windows in una scala che ha superato le nostre aspettative".

In sintesi, sembra che possiamo aspettarci di vedere di più dall'universo Metaphor: ReFantazio in futuro, e anche i giochi Atlus rilasciati per PC insieme alle console sembrano un gioco da ragazzi.