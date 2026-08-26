Metro 2039 Anteprima: 4A Games alza l'immersione al massimo in questo impressionante capitolo successivo

HQ

Quando Metro 2039 debutterà su PC, PS5 e Xbox Series X/S, avremo aspettato otto anni per un altro vero capitolo principale della serie 4A Games. Certo, Metro Awakening VR è stato lanciato alla fine del 2024, ma essendo un progetto di realtà virtuale, non è arrivato con lo stesso clamore che ci aspettavamo da questo franchise post-apocalittico. Ecco perché, vicino all'anniversario del lancio di Metro Exodus, Metro 2039 segnerà la fine di un'attesa di otto anni.

Naturalmente, questo solleva la domanda se l'attesa sia stata giustificata. Lo sviluppatore 4A Games si è trovato di fronte a una circostanza inimmaginabile negli ultimi anni a causa della guerra in corso tra Russia e Ucraina che ha colpito lo studio dell'Europa orientale, il quale ha avuto un ruolo nel motivo per cui abbiamo aspettato così a lungo altre trame di Metro. Ma a peggiorare tutto, dopo che Metro Exodus ha praticamente concluso la saga di Artyom e concluso una trilogia di giochi, era evidente anche che la 4A voleva prendersi il suo tempo e assicurarsi che il futuro del franchise andasse in una direzione significativa. Anche se non posso dire se ciò sia davvero arrivato, dopo aver avuto l'opportunità di giocare qualche ora a Metro 2039, sembra davvero che la 4A abbia qualcosa di speciale tra le mani con questo prossimo capitolo.

HQ

Per prima cosa, quello che abbiamo qui è una sorta di tabula rasa. È ambientato (senza sorpresa) nell'anno 2039, circa tre anni dopo gli eventi di Metro Exodus. Questo significa che, se sei un fan veterano di Metro, ci sono molte cose che collegano la trilogia passata a questa nuova era, ma allo stesso modo, se vedi Metro 2039 come punto di partenza, c'è un nuovo eroe e un nuovo filo narrativo da seguire che non si basa immediatamente sugli eventi di Exodus.

Annuncio pubblicitario:

Ci sono ancora luoghi e stazioni familiari della Metro sotto terra, oltre a un mondo sopra il suolo più complesso da esplorare, popolato da terrificanti mostruosi irradiati e fazioni umane contorte e spietate. C'è un'economia di munizioni brutale da gestire, armi e strumenti fai-da-te da mettere a tua disposizione, la maggior parte dell'esperienza si svolge al buio, in corridoi claustrofobici o edifici abbandonati, e una parte fondamentale del gameplay consiste nel saccheggiare e usare qualsiasi oggetto e risorsa tu possa trovare. Il punto è che Metro 2039 non cerca di ridefinire la formula di Metro, ma semplicemente di spingerla ai suoi limiti più immersivi e terrificanti finora.

Ed è qui che Metro 2039 ha subito attirato la mia attenzione. Questo gioco è progettato per essere incredibilmente immersivo, e con questo intendo che c'è pochissima HUD, a meno che tu non prema un pulsante per aprire qualcosa di più significativo e vedere quali munizioni ti restano, quali armi puoi usare con quelle munizioni, e così via. In generale, dovrai orientarti e adattarti al mondo di gioco basandoti sull'oggetto Bracer che indossa il protagonista noto come lo Straniero, che conta quanto tempo ti resta prima che i filtri a radiazione finiscano e debbano essere sostituiti, oltre a offrire un contatore Geiger, una bussola e altro ancora. Ci sono segnali audio e suoni che segnalano quando sei in zone radioattive, devi accendere manualmente un accendino nella mano sinistra per liberare ragnatele, mentre una luce ultravioletta è disponibile per rivelare segreti e indizi. Non c'è una mini-mappa che ti indichi la direzione giusta e, sebbene tu possa tirare fuori una sorta di tabella intelligente per orientarti, la mappa non ti dà un punto di riferimento preciso per segnalare il prossimo passo. Devi leggere informazioni, studiare indizi e informazioni, e tutto per capire dove ti porta la storia o anche solo per risolvere enigmi ambientali e sfide con un tocco survival horror.

La parte di Metro 2039 che ho potuto vivere è stata anche un esempio brillantemente realizzato di quanto un game design focalizzato possa fare molta strada. Non c'era un mondo aperto ampio in cui perdersi, era più un esempio di livello aperto, dove c'era un obiettivo principale da seguire ma anche opzioni secondarie da esplorare per aggiungere risorse e bonus, spesso dove si aspettavano puzzle e sfide aggiuntive da completare. Tutto questo preso la forma di una strada sopra la Metro, con opzioni per entrare in negozi e edifici in rovina per scoprire segreti e afferrare proiettili o materiali di creazione sparsi in giro. Tutto ciò però non era privo di pericoli, poiché bestie mutate vagavano per le strade, scattando al volo ogni occasione per assalirti e fare di Stranger il loro prossimo pasto, portandoti al dilemma di usare proiettili vitali per eliminare queste minacce o cercare di evitare furtivamente il pericolo per trattenere le tue risorse per un altro giorno. In ogni caso, l'esplorazione fu completamente priva di direzione, finché l'attenzione non si spostò sul seguire la storia principale e sull'obiettivo di trovare Hunter, il leader della crudele fazione Novoreich che ora tormenta i cittadini della Russia post-apocalittica.

Annuncio pubblicitario:

Spesso, le istruzioni per questa missione erano qualcosa del tipo "Hunter è stato avvistato l'ultima volta in un campo militare", con questa formulazione inserita in un documento un po' più completo, il che significa che la tua risposta immediata è trovare una base di fazione umana e setacciarla per ulteriori informazioni. Come ci si aspetterebbe, questo portava a scontri a fuoco con nemici armati che attaccavano dall'oscurità di un edificio fatiscente, chiedendoti di zigzagare tra i corridoi in rovina ed eliminare efficacemente i pericoli per risparmiare quante più munizioni possibile. Nel combattere questa minaccia, dovrai saccheggiare armadietti e container per qualsiasi cosa anche solo lontanamente utile, mentre striscierai tra varchi e scale per raggiungere bunker ben difesi e nascosti, pieni di segreti. Descriverei questa parte della demo come quella ricca di azione e, essendo arrivata prima, ha fatto sembrare ciò che segue a volte quasi estraneo.

Una volta spuntata la base militare, è stata scoperta una nuova informazione che suggerisce che Hunter sia stato avvistato in un asilo vicino, ed è qui che 4A Games ha alzato l'orrore al massimo. Mentre venti ululanti e grida mostruose risuonavano ovunque, ho guidato Stranger in una scuola devastata per trovare bambole, maschere di animali e altri orrori del tuo peggior incubo. E poi è peggiorato... Illusioni e paranoia si insinuarono mentre le visioni iniziavano a colpire Stranger, chiedendogli di scoprire cosa fosse successo a quei bambini sfortunati, una sfida che ruotava attorno a trovare maschere e poi accendere candele sigillate nell'ordine corretto per sbloccare una via di fuga. La combinazione dell'oscurità, del ticchettio dei contatori Geiger, del continuo passaggio tra la luce manuale della torcia e l'uso di un accendino per bruciare le ragnatele, tutto questo ti faceva iniziare a dimenticare di stare giocando a un gioco Metro e invece di essere intrappolato in un survival horror alla Resident Evil dove sei preda e non predatore. È stata estremamente efficace come scelta di gameplay.

Una volta conclusa questa fase, si tornò all'esplorazione più tradizionale in superficie prima di avventurarsi in una fogna allagata per raggiungere una nuova zona, dove creature mutate chiamate Aquas caricavano fuori da tunnel e crepe oscurate, mentre minacce più grandi e ingombranti apparivano da portali armati da mischia mortali progettate per tagliare carne dalle ossa. L'opzione di combattere è sempre sul tavolo, ma a volte è meglio (sia per la tua sanità mentale che per le risorse che hai a disposizione) fuggire, così ho colto la prima occasione per scappare più a fondo nelle fogne nella speranza che mi portasse alla salvezza.

Quando si parla del mondo di Metro, non c'è davvero salvezza, quindi dopo aver vagato per un quarto d'ora nei tunnel sotterranei, non dovrebbe sorprendere che la luce reale alla fine del tunnel conducesse a uno stagno torbido infestato da creature aeree note come Insectalis. Simili a gigantesche zanzare, questi mostri attaccavano dall'alto e, grazie alle loro corporature allampanate e alla mobilità, colpirli dal cielo con il lavoro strano e le armi imprecise si rivelò tutt'altro che una passeggiata. Tuttavia, una volta affrontata la questione, restava un ultimo compito all'ordine del giorno.

Era ora di visitare un altro nascondiglio di banditi, un mercato presumibilmente usato dagli Stalker come base sulla via del ritorno alla Metro. Inutile dire che in questo edificio non c'era più molta ospitalità, poiché una strategia del "spara prima-chiedi-do-dopo-dopo" fu immediatamente messa in pratica finché i vari nemici umani non furono messi a tacere ed eliminati. Questo sforzo mi portò in cima a questo edificio piuttosto immenso in stile blocco sovietico dove, trovando un modo per attraversarla, mi trovai davanti un'altra area aperta da conquistare, anche se dovrò aspettare un altro giorno per esplorare, dato che l'avventura si concluse.

Come sempre, era molto chiaro Metro 2039 non intende essere un'esperienza di gioco casuale né adatta ai deboli di cuore. È un gioco difficile da giocare per quanto riguarda il modo in cui ti chiede di affrontare ogni scenario con una profondità di gameplay piuttosto significativa, almeno se confrontato con molti altri sparatutto moderni che togliono molta complessità a favore del semplice chiedere di correre e sparare. Metro 2039 non è quello. Devi essere intelligente con le tue risorse, devi sapere quando combattere e quando fuggire, devi voler esplorare per trovare strumenti e oggetti utili, e devi leggere tra le righe per risolvere problemi, sfide ambientali e persino per capire dove andare dopo per il bene della vera trama principale.

Inoltre, anche se Metro 2039 non ha un fattore di paura così scalato come molti progetti horror, non è certo una passeggiata. Ci sono fasi e momenti in cui ti sentirai meno a disagio, con la sezione dell'asilo che è un esempio chiaro di quanto possa essere efficace. Tutto ciò significa che dovrai avere coraggio e determinazione per sopravvivere in questo mondo, e io per primo ho solo cose positive da dire sulla decisione di 4A Games di essere così intenzionale e infallibile con questa premessa di design. Non c'è una chiara deviazione dalla visione creativa che questo sviluppatore aveva per questo gioco, e il level design, la grafica e la direzione artistica, il profilo sonoro meraviglioso, i nemici terrificanti e mostruosi, l'incrollabile scenario post-apocalittico, tutto dipinge un quadro di un mondo dal tuo peggior incubo.

Mancano ancora circa sei mesi all'arrivo di Metro 2039, ma se questa versione di anteprima è un indicatore, quando arriverà il giorno del lancio, questo progetto si propone di essere un'esperienza davvero imperdibile. Cioè, se osi...