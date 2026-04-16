Metro 2039 Anteprima: La nostra prima impressione sul prossimo progetto di 4A Games

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Sono passati sette anni dall'ultima volta che abbiamo avuto notizie dello studio ucraino 4A Games. Nel frattempo, un gruppo si separò dallo studio principale per formare Reburn, che pubblicò la piuttosto disastrosa La Quimera, mentre GSC Game World - da cui provengono i fondatori di 4A Games - riportò in pieno vigore la serie S.T.A.L.K.E.R.

In altre parole; sette anni sono tanti in questo settore, ma ora 4A Games è finalmente, finalmente pronto. Quando leggerai questo, Metro 2039 sarà stato formalmente presentato tramite una presentazione approfondita su Xbox First Look.

Quindi riassumiamo brevemente cosa è Metro 2039, cosa non è, e quali idee e circostanze hanno plasmato 4A Games come studio e Metro 2039 come gioco.

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Esatto, quindi Metro 2039 è, in poche parole, un nuovo gioco AAA che, come suggerisce il titolo, si svolge tre anni dopo la fine di Metro Exodus. L'idea è di rimandare il giocatore "di nuovo nei tunnel", così sembra che gli spazi aperti più grandi di Metro Exodus, così come il level design più orientato alla libertà di quel gioco, vengano abbandonati a favore di un'esperienza single-player più claustrofobica e intensa.

Il gioco è costruito utilizzando il motore grafico dello studio, il 4A Engine, che permette ambientazioni davvero mozzafiato. Il breve sguardo al gameplay che abbiamo visto, insieme alle spiegazioni di supporto dello studio, sembra suggerire che possiamo aspettarci qualcosa di visivamente sontuoso, oltre a un'attenzione particolare all'immersione. Questo si esprime, ad esempio, attraverso quelle che lo studio chiama "storie congelate", il che significa che come giocatore potrai vedere questi dettagliati ritrattori della vita fino a quando non è arrivata la catastrofe, e come gli ambienti possano raccontare le proprie storie senza bisogno di dialoghi parlati.

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Non sembra che questa volta giocheremo nei panni del solito protagonista della serie, Artyom. Invece, sei "Lo Straniero", un protagonista che, dopo aver passato del tempo in superficie, si trova costretto a tornare nel sistema metropolitano di Mosca. Lo fa, tra le altre ragioni, perché tutte le fazioni che abbiamo visto in precedenza sono state unite sotto un unico stendardo totalitario, tirannico e ispirato ai nazisti, il Novoreich. Questo regime è guidato dall'enigmatico Führer Hunter, e i parallelismi – dalla persecuzione di chiunque abbia opinioni critiche sul regime, fino a infinite quantità di propaganda, disinformazione e indottrinamento – sono chiari.

Il gioco sembra avere un'atmosfera più cupa, un tono più horror e un focus sulla pura sopravvivenza nei tunnel. Lo studio stesso afferma che questo oscuramento del franchise Metro è dovuto anche a ciò che è accaduto nel nostro mondo da quando Metro Exodus è arrivato nel 2019. La Russia ha invaso l'Ucraina nel 2020 e, sebbene gran parte dello studio ora abbia sede a Malta, dichiarano loro stesso di essere "a maggioranza ucraina" e che il gioco è stato quindi sviluppato durante l'invasione in corso.

"La guerra è ora una realtà", come dice lo sviluppatore durante la presentazione, quindi ora Metro non serve più a mettere in guardia contro gli orrori della guerra, ma sulle conseguenze di una guerra tra di loro.

Come detto, il breve assaggio di gameplay è breve. Lo Straniero esplora un'area incredibilmente dettagliata, dove viene poi attaccato da quello che sembra essere un Lurker, un mutante simile a un topo che è stato un nemico ricorrente nei giochi precedenti della serie. Viene però salvato da una squadra che riesce appena a chiudere i cancelli di una zona più sicura della metropolitana prima che i mostri li travolgano. Per ora è tutto, ma sappiamo che il gioco arriverà su Xbox Series, PC, Steam, Epic Games Store e PS5 questo inverno. Supponiamo che questo colloci l'uscita del gioco a dicembre, dato che sembra non esserci alcun interesse a lanciare grandi giochi vicini a Grand Theft Auto VI, indipendentemente dal genere.

Anche se Exodus è stato un successo, a quanto pare molti ritengono che il gioco si sia allontanato troppo dalle radici più claustrofobiche della serie. Metro 2039 è una risposta a questo, e il gioco appare oscuro, brutale e dinamico, pur collegandosi in modo più organico ai precedenti capitoli di Metro. Hai molto da aspettarti.