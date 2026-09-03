Metro 2039 mostrato di nuovo durante lo State of Play di questo pomeriggio: La data esatta di lancio è stata rivelata

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Dmitry Glukhovsky è stato chiamato a supervisionare il prossimo Metro 2039, il prossimo sequel basato sulla serie di libri consolidata, e il gioco promette di essere il più oscuro della serie fino ad oggi. Con temi che esplorano le conseguenze della guerra e il costo della libertà, sarà molto probabilmente un'esperienza insolitamente pesante e commovente.

Metro 2039 ha corso oggi su PlayStation 5 Pro a 60 FPS ed è stato assolutamente mozzafiato, con il mondo in decadimento e radioattivo a disposizione di voi il 4 febbraio 2027. Date un'occhiata al trailer qui sotto.

È ora di mettere la maschera antigas, non credi?