Metro 2039 I creatori parlano di aver realizzato il gioco durante la guerra in Ucraina, nuovo trailer rilasciato

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Metro 2039, il quarto capitolo principale della serie Metro, uscito otto anni dopo Metro Exodus nel 2019, ha ricevuto un nuovo trailer alla Gamescom, e i suoi creatori dello studio ucraino 4A Games sono saliti sul palco con Geoff Keighley.

Prima di presentare il nuovo trailer di gameplay, Jon Bloch, produttore esecutivo, ha dichiarato: "Metro è sempre stata una storia sulla prevenzione di una guerra, ma ora che la guerra è alla nostra porta, abbiamo creato una storia sulle sue conseguenze e su ciò che serve per sopravvivere, il costo del silenzio, l'orrore della tirannia e il prezzo della libertà".

Pavel Ulmer, co-direttore creativo e Audio Lead, ha aggiunto che Metro riguarda le persone, "ciò che proteggono, ciò che sacrificano e ciò che resta di loro quando il mondo porta via quasi tutto". Ulmer ha aggiunto che questo gioco è stato creato per i giocatori dei giochi precedenti ma anche per chi potrebbe entrare in questo mondo per la prima volta. "Il vostro sostegno e il vostro amore ci hanno accompagnato in ogni fase dello sviluppo".

Metro 2039 uscirà a febbraio 2027 per PC, PS5 e Xbox Series X.