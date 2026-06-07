Metro 2039 restringe la finestra di uscita a febbraio 2027

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La serie Metro è riapparsa all'Xbox Games Showcase per mostrarci un nuovo gameplay di Metro 2039, un ritorno alla formula più basata sui corridoi e claustrofobica della serie sparatutto che era stata un po' messa da parte quando siamo usciti per prendere un treno in Exodus.

In Metro 2039, torneremo nei tunnel oscuri sotto Mosca per affrontare le fazioni più sinistre che cercano di prendere il controllo di ciò che resta di un'umanità malconcia, e andremmo quasi oltre da confermare che il principale antagonista di questo capitolo sarà il Novoreich, la fazione fascista con la più grande potenza militare nella rete della Metro, controllato da Hunter, l'ex mentore di Artyom. Ora che Artyom non è più lì a prendersi cura degli indifesi, un nuovo personaggio chiamato The Stranger prenderà il comando.

Dai un'occhiata al nuovo trailer di Metro 2039, che conferma che arriverà a febbraio 2027 su PC, Xbox Series e PS5.