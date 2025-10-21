Metroid II: Return of Samus è ora disponibile su Nintendo Music

Sei dell'umore giusto per un po' di buona vecchia beatitudine a 8 bit? Se è così, allora sei fortunato perché Metroid II: Return of Samus è stato ufficialmente aggiunto alla libreria in continua espansione di colonne sonore disponibili su Nintendo Music. Ciò significa che puoi rivivere alcuni classici senza tempo come "Surface of SR388".

Certo, Metroid II: Return of Samus è a malapena ricordato per la sua musica. Ma allo stesso tempo non si può negare che la colonna sonora minimalista, definita dai limiti dell'hardware, trasuda ancora di un fascino particolare. È una bontà chiptune grezza con un tocco di isolamento inquietante.

Ovviamente la maggior parte di noi avrebbe preferito vedere l'aggiunta di titoli del calibro di Super Metroid, Fusion o addirittura Zero. Ma c'è anche un motivo per sostenere e mettere in evidenza i giochi spesso meno conosciuti. Il che si può sicuramente dire dell'uscita di Samus sul buon vecchio Game Boy.

Qual è il tuo brano preferito di Metroid II?