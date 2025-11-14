Metroid Prime 4: Beyond Anteprima finale: Samus ritorna in un quarto capitolo familiare ma divertente

HQ

Si sta avvicinando sempre di più a un decennio da quando Metroid Prime 4 è stato annunciato. Era il lontano 2017 quando Nintendo ha rivelato al mondo l'esistenza del gioco e ora ci stiamo avvicinando alla fine del 2025 ed è finalmente giunto il momento per il suo arrivo. Con il lancio previsto per il 4 dicembre, ho avuto l'opportunità di toccare con mano la parte iniziale del titolo, avendo un assaggio anticipato del gameplay ricco di azione e delle nuove meccaniche che stanno cercando di evolvere la formula Metroid Prime.

Prima di entrare in questo, tuttavia, vale la pena notare che questa anteprima non ha raggiunto l'area aperta che presenta Samus ' bici nota come Vi-O-La. Si è concluso proprio mentre ci stavamo dirigendo verso la zona in cui questo veicolo è disponibile, ma Nintendo ha fornito una rapida spiegazione su cosa comportasse quest'area e su come è impostata. Il modo migliore per descriverlo è che assomiglia a Hyrule Field da The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Si tratta di una distesa aperta che si viaggia per raggiungere i vari dungeon, con questi luoghi che è necessario visitare per acquisire le chiavi per attivare un teletrasporto per fuggire dal "mondo" in cui Samus è stato intrappolato. Sì, è abbastanza tipica la formula "vai a un livello e raccogli un oggetto", ma con l'ulteriore avvertenza della progressione simile a Metroidvania in cui ci sono segreti ed extra in ogni livello che possono essere acquisiti solo man mano che scopri e ottieni nuove abilità e potenziamenti.

Perché Samus è intrappolato? Essenzialmente, la storia inizia con Samus che risponde a una chiamata di soccorso e presto viene incaricato di aiutare un gruppo di soldati a proteggere ed evacuare uno strano e potente artefatto da una base che è sotto assedio. Tuttavia, tutto va in pezzi abbastanza rapidamente quando appare il cacciatore di taglie Sylux e procede a danneggiare l'artefatto, trasportando Samus e coloro che si trovano nelle vicinanze in un misterioso nuovo mondo.

Questo posto è Viewros, un pianeta lontano che presenta molte sfumature di Pandora. L'area di apertura di Viewros è una fitta giungla piena di flora bioluminescente e fauna pericolosa, e il tutto sotto l'ombra di un enorme albero che sembra molto simile al Hometree di Avatar. È in quest'area che inizi davvero a scivolare di nuovo nello stile Metroid, mentre vaghi attraverso aree distinte, sconfiggendo qualsiasi minaccia che ti si para davanti, e incontri ostacoli che non puoi superare... ancora. Si naviga, si esplora, si vaga fino a trovare il percorso corretto e questo porta a potenti potenziamenti per accedere a quelle aree precedentemente inaccessibili. È un gioco Metroid e ci si aspetta una progressione simile a Metroidvania, e questo è molto presente qui, anche se è molto più ridimensionato e semplicistico rispetto all'originale Metroid Prime o anche Metroid Dread. Anche se questo era solo il gusto di apertura, questo potrebbe cambiare con il passare delle ore.

Alcune delle abilità e dei potenziamenti che Samus acquisisce sono semplici e familiari, che si tratti di missili per distruggere superfici indurite o bombe psichiche che possono essere piazzate in forma Morph Ball. La differenza principale ora però è che Samus è stata benedetta con poteri psichici dall'antica razza di Viewros, creature conosciute come Lamorn, e con questi poteri a sua disposizione può interagire e manipolare parti del mondo in modo simile a Force. In definitiva è un sistema piuttosto rudimentale che è in sostanza un'estensione dello strumento scanner con cuiMetroid Prime i veterani hanno fin troppo familiarità.

Quindi raccogli abilità e potenziamenti e continui a progredire nel livello, scoprendo tradizioni e informazioni relative alla situazione in cui si trova Samus. È molto tradizionale Metroid Prime in questo senso, almeno fino a quando non incontri un altro essere umano, un soldato che è stato trasportato in questo regno come Samus. Per un breve periodo, ha l'isolamento e il silenzio caratteristici degli amati giochi Metroid Prime. Oltre ai cinguettii e ai suoni di sottofondo della giungla, gli unici altri rumori a spezzare la tranquillità sono i tonfi del blaster Samus ', e francamente questo è esattamente ciò che si desidera da un nuovo capitolo di questa serie. È anche il motivo per cui il compagno soldato che chiacchiera e strilla quando il pericolo si avvicina probabilmente darà torto a molti fan veterani di Metroid Prime, poiché è essenzialmente come dare al Doom Slayer un compagno simile a Cortana che non ti permette semplicemente di abbracciare il momento immersivo.

L'azione scorre bene lo stesso e la struttura dei livelli funziona senza problemi. C'è una profondità di abilità che richiede prove e tribolazioni per essere compresa e padroneggiata, e anche molti segreti nella manica. Il design del mondo è sbalorditivo e colorato, i controlli sono fluidi e reattivi (anche se i controlli del mouse forse necessitano di alcune modifiche per renderli meno fastidiosi) e c'è l'opzione di due modalità grafiche, entrambe molto buone. Metroid Prime 4: Beyond non è un gioco spietatamente veloce, quindi puoi giocare comodamente in 4K/60FPS mentre sei agganciato, oppure cambiarlo e abbassare un po' la qualità per abbracciare invece i 120FPS. Entrambe le opzioni funzionano meravigliosamente nella mia esperienza con loro.

Come ultimo punto, vale la pena ricordare che ci saranno alcuni fantastici combattimenti contro i boss in questo gioco che richiedono soluzioni innovative per essere superati. Durante questa sessione, ho avuto il lusso di affrontare due nemici principali, uno che richiedeva semplicemente di correre e sparare mentre si mirava a punti deboli chiari per renderlo vulnerabile ai danni, e un secondo che richiedeva l'uso di uno deiSamus poteri psichici per creare un periodo di vulnerabilità. Entrambi sono stati divertenti ed emozionanti e se sono buoni esempi di ciò che verrà, i combattimenti contro i boss saranno senza dubbio uno dei momenti salienti di questo gioco.

Comunque penso che Metroid Prime 4: Beyond possa variare agli occhi dei fan a seconda della persona. Se non sei un fan sfegatatoMetroid (come me), qualcuno che apprezza e si diverte con i giochi ma non vive e respira questo franchise, c'è molto da amare in questo gioco e dovrebbe rendere l'esperienza d'azione appagante. Se Metroid fa parte della tua personalità e hai aspettato con il fiato sospeso per otto anni questo gioco, probabilmente ci saranno parti che ti irritano nel modo sbagliato e forse non sono all'altezza delle aspettative altissime stabilite dalle puntate eccezionali passate. L'opinione su questo gioco varierà, ma a parte questo, una cosa che mi ha colpito è che questo non mi è sembrato un gioco che ha richiesto otto anni (almeno) di sviluppo, e non mi ha nemmeno colpito come un progetto che sarà un vero esempio di ciò che il Switch 2 può portare sul tavolo. Forse è un po' sicuro e familiare, ma è stato anche divertente, quindi come l'era Switch 2 nel suo complesso finora, probabilmente non dovresti aspettarti di essere spazzato via anche se ti divertirai con Metroid Prime 4: Beyond.