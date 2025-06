Metroid Prime 4: Beyond è ora disponibile! Secondo un cartellone pubblicitario della metropolitana di Londra...

HQ

Sembra che Nintendo abbia fatto un po' di casino a Londra, poiché i fan con gli occhi d'aquila hanno notato che un nuovo cartellone pubblicitario è stato affisso nella stazione della metropolitana di Londra di Oxford Circus, uno che sembra affermare che un enorme titolo first-party (attualmente senza una data di uscita definitiva) è in realtà uscito ora.

È di Metroid Prime 4: Beyond che stiamo parlando, poiché il gioco è stato oggetto di una nuova pubblicità che afferma che il progetto Switch e Switch 2 è in realtà "disponibile ora". Il cartellone è stato individuato e fotografato dall'utente di Reddit Orchestar, che ha persino catturato il cartellone pubblicitario in una moltitudine di angolazioni per dimostrare che non si trattava di un grido di attenzione photoshoppato.

Per quanto riguarda il significato rimane incerto, poiché mentre ci aspettiamo che Metroid Prime 4: Beyond arrivi prima piuttosto che dopo, il lancio a luglio insieme a Donkey Kong Bananza sembra altamente improbabile, il che significa che l'altra opzione più precoce sarebbe un debutto all'inizio di agosto tra le edizioni migliorate di Super Mario Party Jamboree Switch 2 e Kirby and the Forgotten Land. Naturalmente, uno scenario più probabile sarebbe un debutto a settembre, poiché il gioco sarebbe il grande titolo del mese, seguito da Pokémon Legends: Z-A a ottobre e poi probabilmente Hyrule Warriors: Age of Imprisonment a novembre/dicembre per soddisfare l'attuale finestra di lancio "inverno 2025".

Quando pensi che giocheremo a Metroid Prime 4: Beyond ?