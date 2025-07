Metroid Prime 4: Beyond è stato classificato in Corea per età

HQ

Ci sono state diverse voci secondo cui Nintendo ha uno stream Direct in lavorazione e che sarà trasmesso a luglio. Ma luglio è quasi finito, quindi ci rimane letteralmente solo una settimana perché ciò accada.

Ma accadrà? Ora ci sono altri due segnali di questo, poiché VGC riporta che le loro fonti dicono anche che un Nintendo Direct arriverà a luglio. E come se non bastasse, vale la pena notare che Metroid Prime 4: Beyond è appena stato classificato per età (dai 12 anni in su) in Corea del Sud.

Le classificazioni per età vengono solitamente effettuate prima delle uscite, il che potrebbe indicare che il gioco non è troppo lontano. Tuttavia, non abbiamo nemmeno una data di uscita, quindi avrebbe senso che venisse annunciata presto. E un Nintendo Direct questa settimana sarebbe un'ottima opportunità per farlo.

Ancora solo speculazioni, ma tenete le dita incrociate sul fatto che Nintendo abbia qualcosa da annunciare la prossima settimana.