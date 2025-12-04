Metroid Prime 4: Beyond Guida - A cosa servono i Cristalli di Energia Verdi e come potenziare il Raggio Psichico

HQ

Non ci sono molti segreti importanti da esplorare in Metroid Prime 4: Beyond dato che il gioco è sorprendentemente lineare, ma una delle parti principali e più misteriose ruota attorno a un oggetto che ti viene presentato molto, molto presto.

Iniziando la tua esplorazione attraverso Fury Green, incontrerai il Altar of Legacy, un oggetto dall'aspetto strano poco dopo l'area centrale dove lasci Mac a giocherellare con antichi reperti alieni. È qui che ti viene detto di riempire questo oggetto con un sacco di Green Energy Crystals nascosti da tutto il mondo, ma cosa significa e perché dovresti preoccuparti di farlo?

Per cominciare, i cristalli si trovano praticamente esclusivamente nell'area desertica aperta di Sol Valley, anche se potresti incontrarne qualche altro ogni tanto. Puoi raccoglierli semplicemente schiacciandoli con Vi-O-La, con la mossa di powerslide particolarmente efficace nel colpire tutti i cristalli in un'unica azione rapida. Poi li raccoglierai tutti e li aggiungerai alla tua collezione, cosa che non viene mai spiegata davvero quanti ne servono per le ricompense, quanti ne hai, o quanti in totale ce ne siano nel mondo. C'è una grafica nel menu, ma non è affatto specifica...

Comunque, schiacci questi cristalli e ne raccogli quanti più puoi, riempiendo gradualmente la grafica. Mac, come ama, rovina la sorpresa quando raggiungi un traguardo, quindi tieni l'orecchio aperto alle sue chiamate mentre giri Sol Valley, ma per il resto un buon momento per tornare è quando superi i parametri del 25%, 50%, 75% e 100%. Questi sono in parte contornati dai vuoti nel grafico, o dal colore del grafico che passa dal verde al blu chiaro (questo succede dopo il 100% sul grafico verde).

Quando raggiungi questi traguardi puoi tornare al Altar of Legacy e accumulare i tuoi cristalli per ottenere ricompense incredibilmente utili che influenzano il tuo Psychic Beam, Control Beam e l'armatura.

Il potenziamento Psychic Beam fa viaggiare i tuoi colpi più velocemente e infliggere più danni, un potenziamento molto utile man mano che il gioco procede. Il potenziamento Control Beam è simile, poiché ora il proiettile viaggia più velocemente, rendendolo altrettanto utile, ma il vero topo è il Legacy Suit.

Questa è l'armatura argento e nera per Samus Aran, e porta un paio di miglioramenti, uno dei quali è una nuova caratteristica che può generare una barriera protettiva intorno a Samus premendo e tenendo premuto R al costo di 35 Missile Ammo. L'altra caratteristica è il miglioramento della visiera Samus ' che crea un effetto bussola che ti mostra quando sei vicino a Green Energy Crystals in Sol Valley. In sostanza, rende molto più semplice trovare eventuali cristalli persi.

Vieni anche premiato con il Memory Fruit, che è un oggetto che è fondamentalmente una raccolta di conoscenze e storia di Lamorn, perfetto per chi cerca database là fuori.

Ecco fatto. Ecco perché dovresti assolutamente raccogliere Green Energy Crystals e continuare a riempire il Altar of Legacy, nonostante quanto possa essere noioso girare per il deserto e frantumare cristalli...