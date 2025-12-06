Metroid Prime 4: Beyond - Guida a tutti gli upgrade e le tute di Samus Aran

HQ

Metroid Prime 4: Beyond, l'ultima grande uscita Nintendo del 2025 sia per Switch che per Switch 2, rimane fedele alla tradizione della serie: all'inizio perdi tutte le tue abilità e poi le recuperi gradualmente, insieme a una serie di nuove molto interessanti, per spingerti più a fondo nella tua avventura sul pianeta Viewros. È un classico design di Metroid: inizia senza poteri, ricostruisci pezzo dopo pezzo e finisci più forte che mai. In questa guida, ti guidiamo passo dopo passo su come recuperare ogni abilità persa e sbloccare ogni nuovo sistema, tuta, potenziamento e meccanica di spostamento, perché Beyond ne è pieno.

Prima di immergerti nella guida, ti consigliamo di aprire il menu (-) per controllare i tuoi progressi attuali e lo stato generale di Samus: quali funzioni Arm Cannon hai recuperato, cosa può fare attualmente la Morph Ball e se Vi-O-La è attiva. Questo aiuta a tracciare quali abilità sbloccano quali aree ed evita di esplorare luoghi che non puoi ancora esplorare completamente.

NOTA: Se quello che cerchi sono espansioni per missili, espansioni per munizioni elementali, espansioni Power Bomb o Serbatoi di Energia, dai un'occhiata alle loro guide dedicate zona per zona.

Come ottenere la tuta Varia

Questa è l'armatura più iconica e riconoscibile di Samus Aran, e ironicamente una di quelle che tende a usare meno nelle sue avventure perché le viene portata via o sostituita da qualcosa di ancora più avanzato. In Metroid Prime 4: Beyond, la tuta Varia è ciò che indossa quando atterra su Tanamaar e durante i suoi primi passi su Viewros. Tuttavia, gli eventi della storia ti separeranno molto rapidamente da essa, e non la riavrai fino alla fine del gioco...

Come ottenere il Cristallo Psichico

Questo artefatto ereditario lamorniano è incastato sulla fronte di Samus sopra la visiera. Le concede abilità psioniche e le dà il permesso (per così dire) di attraversare Viewros e interagire con le sue strutture di memoria. Lo ottieni appena raggiungi la Torre di Crono, subito dopo che Samus viene privata di molte delle sue abilità (chi l'avrebbe mai previsto?) e viene ufficialmente riconosciuta come la Prescelta.

Questo sblocca due sistemi fondamentali:



Raggio Psichico , un proiettile che Samus può guidare mentalmente

Visore Psichico, rivela costrutti Lamorn nascosti, echi di memoria e percorsi psichici



Come ottenere il Guanto Psichico

Questo potenziamento iniziale permette a Samus di manipolare motelli psichici e oggetti Lamorn, strutture che non sono fisicamente presenti finché non le materializzi. Ottieni il guanto progrediendo attraverso, una delle prime grandi regioni di Viewros.

Con essa, Samus può:





Manifesta piattaforme invisibili



Sposta i blocchi psichici



Attiva le strutture di Lamorn



Disegna percorsi che esistono solo attraverso proiezione psichica



Come ottenere il Lanciatore di Missili

Sei lieto di conoscere Myles MacKenzie? Faresti meglio a farlo, perché l'ingegnere più loquace della Federazione Galattica accompagnerà Samus (e le rovinerà le soluzioni) per gran parte del gioco. Come compenso, il Lanciatore di Missili viene trovato nel grande contenitore su cui si trova.

Come ottenere il Control Beam

Una delle aggiunte più inventive di Beyond: un raggio che Samus può guidare usando il controllo telepatico, mentre il tempo rallenta quasi fino a fermarsi. È il momento in cui Metroid si è avvicinato di più a permettere a Samus di "usare la Forza."

Lo ottieni attraversando il ponte luminoso in Fury Green, seguendo l'eco della memoria che conduce a un nodo di attivazione di Lamorn.

Come ottenere il salto Psychic Bomb e Morph Ball

Dopo aver sconfitto, il boss di Fury Green, l'ambiente riprende vita e Samus ottiene il modulo Psychic Bomb per la Morph Ball.

Questo aggiornamento ti permette di:





Lascia cadere esplosivi psichici



Tieni premuto A o ZR per creare una particella psichica manipolabile



Esegui i classici salti bomb



Interagire con sistemi Lamorn che rispondono solo all'energia psionica



Come ottenere la tuta Vi-O-La

Una volta completata, Samus ottiene accesso a una stampante 3D Lamorn che fabbrica la sua nuova tuta da guida, progettata appositamente per permetterle di interagire con Vi-O-La, la moto neurale dei Lamorn.

Come ottenere la bici Vi-O-La e come chiamarla

Completando il precedente aggiornamento, si sblocca la moto stessa: Vi-O-La, una elegante moto neurale monoposto prodotta in massa durante l'era Lamorn delle macchine. La sequenza in cui Samus riattiva la linea di fabbrica e produce letteralmente la propria moto è uno dei momenti più memorabili del gioco.

"Veicolo: Moto neurale Lamorn, Classe V. Modello a due ruote, monoposto progettato per la navigazione ad alta velocità."

Se ti chiedi mai dove va la moto quando scendi, premi + per richiamarla, a patto che l'area permetta l'uso del veicolo.

Come ottenere gli Stivali Psichici e il doppio salto

Sconfiggere, il sorvegliante biomeccanico di Volt Forge, ricompensa Samus con un nuovo paio di stivali. Questi le permettono di:



Cammina e corre su piattaforme psichiche e materializzate



Eseguire un doppio salto in aria



Come ottenere il Chip di Fuoco

Dopo Volt Forge, ti dirigerai verso, dove laghi fusi bloccano la progressione. Prima di lasciare il bioma, esplora l'estensione laterale sulla mappa etichettata "deposito di rottami".

All'interno troverai una gru enorme che emette un intenso bagliore rosso dal braccio. Quel bagliore rivela un circuito Lamorn che ospita il Chip di Fuoco.

Distruggi il braccio della gru così che il modulo cada, poi interagisci con esso per estrarre il chip.

"Questo circuito contiene un chip lamorniano. Serve un ingegnere della Federazione Galattica di classe IV o superiore per modificarlo e integrarlo."

Come ottenere il Colpo di Fuoco

Una volta estratto il Fire Chip da Flare Pool, portalo al tuo ingegnere chiacchierone preferito: MacKenzie.

Installerà volentieri il nuovo modulo nel Cannone di Braccio di Samus spiegando, in modo eccessivo nei dettagli, come funziona la circuiteria elementale lamorniana.

Una volta integrato, il Colpo di Fuoco diventa il tuo strumento principale per rimuovere barriere ghiacciate, sciogliere la flora ostruente e affrontare creature a base di freddo in Viewros.

Vedi anche i potenziamenti Fire Shot.

Come ottenere il Lazo Psichico

Il tuo viaggio nellati presenta il soldato semplice Reger Tokabi, o più precisamente, la sua incredibile abilità nel tiro.

Dopo essere sopravvissuto all'imboscata di un branco di lupi delle nevi grazie alla sua copertura da cecchino, esplorerai i biolabs lamorniani ghiacciati.

All'interno di una delle camere di sorveglianza, dopo aver tracciato il glifo della password con la tua Visore Psichica, otterrai il Lazo Psichico.

Questo aggiornamento permette all'energia psionica di assumere la forma di un cavo simile a una corda, permettendo a Samus di attirare verso di sé oggetti lontani.

"Lupo di Neve: predatore quadrupede nativo. Caccia in branco attraverso le pianure gelide della Cintura di Ghiaccio."

Come ottenere la Sfera Potenziamento Psichico

Sconfiggi, il colossale boss crostaceo corazzato della Cintura di Ghiaccio, e recupererai la Sfera Potenziata Psichica.

Questo upgrade permette a Samus di caricare l'inerzia rotazionale mentre è in forma di Morph Ball e rilasciarla per lanciarla in avanti ad alta velocità, essenziale per sfondare barriere e alimentare alcuni meccanismi di turbine lamorniani.

Come ottenere l'Ice Chip

Dopo aver eliminato le principali minacce della Cintura di Ghiaccio, torna nella prima stanza della mappa: la

Qui puoi usare il Raggio di Controllo per infilare un colpo attraverso una finestra crepata, abbassare il braccio della gru e rilasciare la Criocapsula.

Accedi al passaggio superiore, attiva il terminale della gru con la Boost Ball e reclama l'Ice Chip all'interno della capsula caduta.

"Criocapsula: recipiente ermeticamente sigillato. Sistema di refrigerazione progettato per preservare gli organismi a temperature estremamente basse."

Come ottenere il colpo di ghiaccio

Torna al campo di Fury Green e consegna l'Ice Chip a MacKenzie.

Lo inserirà nel tuo Arm Cannon, sbloccando il Colpo di Ghiaccio, perfetto per congelare completamente i nemici, stabilizzare circuiti surriscaldati e formare piattaforme temporanee di attraversamento.

Vedi anche la guida all'upgrade di Ice Shot.

Come ottenere la tuta Vi-O-La IC

Per attraversare il vasto mare di lava a, Vi-O-La necessita di un ulteriore miglioramento.

Stranamente, invece di essere installata direttamente sulla moto, l'upgrade arriva come una nuovissima tuta Samus: la Vi-O-La IC Suit.

Una volta stampata sulla piattaforma di fabbricazione della Volt Forge, Samus può resistere a calori estremi e la moto passa automaticamente in modalità IC, librandosi in sicurezza sopra il magma.

"Questo aggiornamento aumenta la resistenza alla magma. Vi-O-La passerà automaticamente in modalità IC quando si viaggia sopra la lava."

Come ottenere il Grip Psichico

Nel profondoattende il titano serpentino

Sconfiggi questo colosso lungo 150 metri in uno dei boss fight più cinematografici del gioco, e otterrai il Grippo Psichico.

Questo upgrade permette a Samus di dondolarsi sia da punti di presa fisici che psichici, consentendo spostamenti a lunga distanza, enigmi di momentum aereo e la classica sequenza di fuga a tempo di Magdrahda.

"Agganciati ai punti di presa fisici e psichici. Le oscillazioni permettono la propulsione verso bersagli lontani."

Come ottenere il Thunder Chip

Ricordi quel sottolivello elettrificato nella Torre 1 di Volt Forge che ti colpiva appena ti avvicinavi?

Torna lì ora con il Grippo Psichico. Puoi attraversare il passaggio in rovina e scendere al nucleo energetico, dove una torre Lamorniana scintillante ospita il Thunder Chip.

Rimuovi il pannello protettivo, reclama il chip — e preparati a combattere con il secondo drone imitatore Sylux.

Come ottenere il Colpo Tuono

Di nuovo da MacKenzie! Consegna il Thunder Chip all'ingegnere nel campo Fury Green, e lui installerà il Thunder Shot.

Questo potenziamento elettrizza il Cannone del Braccio di Samus, permettendole di sovraccaricare circuiti, disabilitare nemici meccanici e energizzare i piloni Lamorniani dormienti.

Vedi anche i potenziamenti di Thunder Shot.

Come ottenere il VUE-995 Combat Android

Torna alla Cintura di Ghiaccio con i tuoi nuovi potenziamenti e elimina il blocco elettrificato per raggiungere il Deposito Equipaggiamento.

Qui troverai il VUE-995 Combat Android, disattivato ma recuperabile. Una volta riparato, assiste Samus in tutta la regione, ed è l'unica unità in grado di sollevare blocchi magnetici rinforzati... o pilotare Betsy.

Come ottenere la Sfera Ragno Psichica

Con l'aiuto dell'androide, puoi muoverti più a fondo

All'interno, i Lamorniani concedono a Samus una delle loro ultime reliquie: la Palla del Ragno Psichico.

Questo upgrade permette alla Morph Ball di aggrapparsi a nodi psichici speciali, permettendo a Samus di concatenare lanci come uno yo-yo tra le sfere di rampino e raggiungere l'ingresso delle Grandi Miniere.

Come ottenere il Super Missile

Completa il Livello 2 dellee riceverai il Super Missile.È una versione molto più potente del missile standard — ideale per sfondare porte rinforzate ed eliminare i nemici della fine del gioco.

Come ottenere la Bomba Psichica

Sconfiggere il colossale, la variante più potente della specie e guardiano delle Grandi Miniere.

Questo sblocca la Psychic Power Bomb, l'arma definitiva della Morph Ball, capace di distruggere il gibardamio, il materiale più resistente di Viewros.

"Omega Griever: la forma di Griever più grande e forte conosciuta. Ulteriormente rafforzata dall'assorbimento senza precedenti di energia glauca."

Come sconfiggere Varmis

Incontrerai il massiccionelle sabbie mobili che affondano di Sol Valley.

Ruba la cella energetica del mecha e ti costringe a una battaglia di inseguimento e attacco. Colpisci la sua coda con un Boost Drift caricato, poi finisci il combattimento "dall'interno."

Dove trovare Tokabi nella Sol Valley

Prima di poter trasportare le parti del mech, devi localizzare Tokabi — che si è allontanato nel deserto (di nuovo).

Per fortuna, è sempre vicino a colonne di fumo. Questa volta, trovatelo a sud-est dell'arena Varmis, tra Flare Pool e il Santuario della Sorgente.

Ascoltare le storie della sua famiglia ti ricompensa con il Chip Teletrasportatore.

Come ottenere tutte e sei le parti di mech

Dai il chip del teletrasporto a MacKenzie. Invece di installarlo nel tuo Arm Cannon, lo divide in sei meccanismi di teletrasporto mech-part:



Cella di Energia

Piastra toracica

Avambraccio sinistro

Gamba sinistra

Testa

Cannone a particelle (componente finale)



L'ultima parte è nascosta all'interno del vulcano in Flare Pool. Sconfiggi il minibus simile ai Goron e teletrasporta l'ultimo pezzo di mech al campo.

Come ottenere il Frutto della Memoria

Prima dell'assalto finale alla Torre Chrono, Duke ti informa che non puoi rompere il campo di forza della torre senza il

Consulta la sua guida dedicata per recuperarlo e sbloccare il potenziale psionico residuo di Samus.

Come ottenere la Legacy Suit

Il seme definitivo del gioco, ottenibile solo alla fine assoluta.

Consulta la sua guida dedicata sopra per scoprire dove e come acquistarla.

Come tornare a casa

[Spoiler]

Quando sei pronto, parla con Duke. Il mech assemblato porterà la squadra alla Chrono Tower per lo scontro finale.

All'interno attende Sylux, insieme a rivelazioni sul tuo legame con lui.

Sconfiggi tutte e tre le fasi, inclusa la sua forma mandibola alternativa nella dimensione "oltre", per alimentare il teletrasporto usando le cinque chiavi e il tuo Cristallo Psichico.

Come sbloccare la modalità difficile

Una volta visti per la prima volta i titoli di coda e la schermata del riepilogo delle missioni, la modalità Difficile si sblocca automaticamente, offrendoti una seconda corsa più difficile.