Metroid Prime 4: Beyond Guida - Come ottenere il Colpo Caricato e il Super Fuoco

Chiunque conosca i giochi Metroid Prime sa che parte del processo consiste nel trovare aggiornamenti e miglioramenti che permettano a Samus Aran di fare cose nuove. Alla fine stiamo parlando di un METROIDvania... Tuttavia, in questo ultimo capitolo, oltre ai vari miglioramenti all'inventario, ci sono alcuni miglioramenti principali e chiave delle armi che potresti perdere, semplicemente non completando i dungeon secondari più brevi disponibili.

Quindi, detto questo, lascia che ti aiutiamo lungo il percorso, con lo scopo di questa guida che è trovare i Charged e Super Fire Shot.

In Metroid Prime 4: Beyond, Samus ha quattro opzioni chiave di arma alternata tra cui scambiare, con i missili che sono una (i potenziamenti per questo sono legati alla storia principale) e le altre tre sono i colpi elementali Fire, Ice e Thunder. Tutti e tre possono essere migliorati completando i sei dungeon laterali nell'area desertica di Sol Valley, e per Fire, ecco cosa devi fare.

Dove e come ottenere il potenziamento Colpo di Fuoco Caricato

Per cominciare, dovrai dirigerti verso il dungeon più a nord nel deserto. Si chiama Rings of Stone Shrine, ma lo saprai solo quando l'avrai completato, quindi vai semplicemente alla posizione fornita qui sotto.

Per accedere al dungeon sarà necessario rimuovere un blocco elementale intriso di ghiaccio, il che significa che se non hai ancora acquisito il Ice Shot base della storia principale, smetti di leggere perché non puoi andare oltre. Se ce l'hai, spara un colpo di ghiaccio alla serratura e poi usa poteri psichici per abbassare la 'chiave' nella 'serratura' e attivare l'ascensore sottostante. Vale la pena notare che devi stare in piedi sull'ascensore per spostare la chiave verso il basso.

Verrai portato nel mini dungeon dove presto ti imbatterai in uno strano piedistallo davanti a te. Scansiona il piedistallo con la visiera Samus ' e si attiverà creando una serie concentrica rotante di anelli, che dovrai navigare ed evitare sparando un colpo Control Beam (uno dei colpi a tre punte lenti e alimentati da sensitivi) nell'oggetto al centro. Una volta fatto, gli anelli smetteranno di girare e il piedistallo si abbasserà permettendoti di progredire.

La stanza successiva è dove troverai l'upgrade Charged Shot, e qui non ci sono nessun trucco. Basta avvicinarsi e prenderla e il lavoro è fatto. È uno dei sei dungeon completati.

Dove e come ottenere l'upgrade Super Fire Shot

Per quanto riguarda il Super Fire Shot, è vicino, ma con una precisazione... Per trovare il dungeon giusto, dovrai andare al Ladder of Thought Shrine, che come sopra, non ti sarà conosciuto fino a dopo il completamento. Per riferimento, è quello all'estrema sinistra del Sol Valley, sopra l'ingresso del Fury Green.

Ecco il problema. Ti serve il Thunder Shot base per sfondare la serratura elementale della porta di questo dungeon. Quindi, se non hai ancora raggiunto quel punto nella storia principale, girati e trova qualcos'altro da fare. Se hai questa abilità, sfonda la serratura e abbassa la chiave psichica per accedere al dungeon.

Una volta dentro, è in realtà piuttosto semplice avanzare, perché tutto ciò che devi fare è usare il tuo Fire Shot per liberare le ragnatele davanti al primo paio di porte.

Ti ritroverai poi in una stanza più grande con due piedistalli psichici davanti a te. L'idea è semplice. Stai su uno e solleva l'altro con i tuoi poteri psichici, giusto il necessario per poterci saltare sopra, prima di girarti e fare lo stesso. In pratica, è un sistema simile a una scala in cui salti tra i due mentre guadagni costantemente quota. Una volta in cima, vedrai di nuovo una porta bloccata con una ragnatela, che è abbastanza facile da liberare.

Ma aspetta! A destra della porta c'è un altro pezzo di membrana che può essere liberato per rivelare un tunnel Morph Ball. Fallo, lanciati nel tunnel con un'esplosione di salto Psychic Bomb (cioè salta, piazza una bomba e poi salta e cronometra il salto con la detonazione della bomba) per entrare nel tunnel. Seguilo in giro e sarai ricompensato con un'aggiunta alla barra della salute Energy Cell.

Ora torna alla porta e procedi per trovare l'upgrade che, ancora una volta, non ha trucchi. Prendi la ricompensa e vattene.