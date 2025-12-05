Metroid Prime 4: Beyond Guida - Come ottenere il Colpo Caricato e Super Ghiaccio

HQ

Chiunque conosca i giochi Metroid Prime sa che parte del processo consiste nel trovare aggiornamenti e miglioramenti che permettano a Samus Aran di fare cose nuove. Alla fine stiamo parlando di un METROIDvania... Tuttavia, in questo ultimo capitolo, oltre ai vari miglioramenti all'inventario, ci sono alcuni miglioramenti principali e chiave delle armi che potresti perdere, semplicemente non completando i dungeon secondari più brevi disponibili.

Quindi, detto questo, lascia che ti aiutiamo lungo il percorso, con lo scopo di questa guida che è trovare i Charged e Super Ice Shot. Puoi trovare la nostra guida ai colpi di fuoco qui.

HQ

In Metroid Prime 4: Beyond, Samus ha quattro opzioni chiave di arma alternata tra cui scambiare, con i missili che sono uno (i potenziamenti per questo sono legati alla storia principale) e gli altri tre sono i colpi elementali di Fire, Ice e Thunder. Tutti e tre possono essere migliorati completando i sei dungeon laterali nell'area desertica di Sol Valley, e per Ice, ecco cosa devi fare.

Annuncio pubblicitario:

Dove e come ottenere il potenziamento Carica Colpo di Ghiaccio

Probabilmente è uno dei primi mini dungeon che incontrerai nell'area aperta di Sol Valley, ma anche uno di quelli a cui potrai accedere per ultimo. La grande avvertenza qui è che la via è bloccata da un blocco elementale a tema Thunder, il che significa che se non hai ancora il Thunder Shot, non puoi andare oltre. Se lo fai, un viaggio a Floating Path Shrine vale la pena, dato che questo è il dungeon situato in basso a sinistra nel deserto, anche se non conoscerai il nome finché non lo completi.

Comunque, supponendo che tu abbia Thunder Shot, sfonda la serratura e poi usa i tuoi poteri psichici per abbassare la 'chiave' nella base, tutto mentre sei sull'ascensore dove la chiave si inserisce a monte. Questo abbasserà la seggiovia e permetterà di iniziare il divertimento.

Annuncio pubblicitario:

Quando sei dentro, troverai subito una porta da aprire con i tuoi poteri psichici. Fallo e trova una stanza molto più grande con due piedistalli davanti a te, con particelle psichiche conservate dentro. Puoi usare questi moti per attivare le piattaforme davanti a te e superare il varco, infilando uno nella serratura più vicina, un altro nel secondo lotto, e poi prendendo il primo mote e mettendolo nel terzo set, praticamente muovendoti con un movimento sgradevole.

Ma non correre troppo oltre! Prima di fare qualsiasi cosa, prendi un mote, scendi nell'acqua sottostante e passa sotto la porta che vuoi raggiungere per accedere al tuo upgrade. Il motivo è che c'è uno slot per mote sul pilastro che, se attivato, apre un piccolo Morph Ball hollow con un potenziamento Elemental Shot Expansion.

Recupera il tuo mote e poi scintilla sulle piattaforme come faresti finché non raggiungi una porta che deve essere sbloccata usando un mote e poi i tuoi poteri psichici. Dietro c'è l'upgrade, e non ci sono trucchi, basta prenderlo e qui è finito.

Dove e come ottenere l'upgrade Super Ice Shot

Poi c'è un dungeon a cui puoi accedere subito, anche se ti serviranno le Ice Shot per completarlo. Stiamo parlando del Source of Spring Shrine, che si trova all'estrema destra del Sol Valley, vicino all'ingresso del Flare Pool.

Per entrare nel dungeon è semplice, basta usare poteri psichici. Non c'è alcun blocco elementale che blocchi questa volta, quindi nessun trucco o riserva aggiuntiva. Quindi abbassa la chiave nel sollevamento e avanza.

Arriverai poi in una cisterna con tre canali d'acqua che scorrono. Prima di fare qualsiasi cosa qui, distruggi tutte le casse verdi di cristallo nella stanza, in particolare quelle sul lato sinistro della stanza, per trovare un tunnel che puoi spostarti in forma Morph Ball che porti a un potenziamento Missile Expansion.

Torna nell'area principale e prepara il tuo Ice Shot, perché l'obiettivo ora è semplicemente congelare i canali d'acqua sinistro e destro per convogliare il flusso d'acqua verso quello centrale e usare la forza dell'acqua per abbassare il piedistallo e liberare la strada. Sii veloce con i tuoi colpi perché il ghiaccio si scioglierà. Una volta fatto, usa i poteri psichici per aprire la porta e vedrai la tua ricompensa.

Ancora una volta, ora non ci sono più trucchi in gioco. Basta avvicinarti e reclamare la tua ricompensa.