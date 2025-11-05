Metroid Prime 4: Beyond ottiene un nuovo trailer dedicato alla versione Switch 2

HQ

Uno dei giochi Nintendo che i fan hanno chiesto a gran voce negli ultimi dieci anni è Metroid Prime 4: Beyond. E oggi, in realtà manca meno di un mese alla sua uscita il 4 dicembre.

Forse siamo solo noi qui in redazione, ma sembra che l'hype non sia così grande come si potrebbe pensare, il che potrebbe essere attribuito al fatto che Samus Aran questa volta ha una moto (chiamata Vi-0-La) che può usare per guidare negli ambienti aperti del gioco sul pianeta Viewros. Questo ha attirato alcune critiche da parte dei fan preoccupati che ritengono che si discosti dalla classica formula di Metroid Prime.

Lo scopriremo con certezza quando sarà il momento della recensione, ma ora Nintendo ha rilasciato senza tante cerimonie un nuovo trailer per il titolo che ci permette di dare un'occhiata al gameplay, alla controversa moto, ai nemici (Lamorn Mechanoid, Psy-bot Soldier e il boss Aberax) e altro ancora.

Dai un'occhiata al video qui sotto e non dimenticare che Metroid Prime 4: Beyond arriverà anche su Switch, oltre a Switch 2.