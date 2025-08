Metroid Prime 4: Beyond sarà disponibile per giocare al prossimo Fan Expo Canada

HQ

Se ti trovi a Toronto questo agosto, forse possiamo consigliarti un buon piano se sei un fan dei fumetti, della fantascienza, dell'horror, degli anime, dei giochi o del cosplay. Anche quest'anno si svolge l'evento Toronto Fan Expo Canada. Al di là di tutte le attività che hanno preparato, quella che sicuramente interesserà di più i giocatori e gli appassionati di Nintendo è la presenza per la prima volta in un evento con il pubblico di Metroid Prime 4: Beyond. E ancora di più, mantenendo ferma la finestra di uscita al 2025.

Sì, sicuramente questo causerà meno scalpore dopo la Gamescom, che inizia una settimana prima, il 20 agosto, e a cui Nintendo ha confermato che parteciperà (e dove ci aspettiamo che mostrino anche il gioco). Ma se per qualsiasi motivo ti trovi dall'altra parte dell'Atlantico e non hai voglia di salire su un volo intercontinentale per giocare a Metroid Prime 4: Beyond un po' prima della sua uscita, sappi che hai una buona opzione qui.

Non vedi l'ora di annunciare ufficialmente la data di uscita di Metroid Prime 4: Beyond ? Dai un'occhiata alle nostre prime impressioni quando l'abbiamo testato a Parigi prima del lancio di Nintendo Switch 2.